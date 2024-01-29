Gazimağusa - Karpaz ana yolu 10-13 km’leri arasında bugün meydana gelen trafik kazasında, 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mehmet Çelik (E-78), bugün saat 13.00 sıralarında, yönetimindeki ML 053 plakalı salon araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu emniyet şeridine geçti.

Çelik, aracıyla emniyet şeridi içerisinde duran Osman Batular (E-51) yönetimindeki RHA 4124 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan ML 053 plakalı araç sürücüsü Mehmet Çelik ve araçta yolcu olan Ayşe Beştemur ile RHA 4124 plakalı araçta yolcu olan Hasan Kurt (E-48) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Ayşe Beştemur Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, diğer yaralıların tedavilerine Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde devam ediliyor.

-Alkollü sürücü yoldan çıktı, demir bariyerlere çarptı

Lefkoşa - Girne ana yolu üzerinde saat 01.30 sıralarında, Shenıce Öykü Senova (K-25), 108 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JP 551 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu kavşağı yakınlarında sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak, demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan araç tekrar yol içerisine girip orta refüjü ayıran beton bariyerlere çarparak, durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

-Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı

Lefkoşa - Girne ana yolunun 12-13 km arasında dün saat 18.30 sıralarında, Büşra Çelik (K-24), yönetimindeki PR 921 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkıp, toprak sete çarparak, takla attı. Kazada yaralanan olmadı.

Kazalarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

(AF/YIL)