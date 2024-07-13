Girne-Değirmenlik anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza saat 16.00’da Fatma Kılıç’ın (K-52) yönetimindeki ZUP 205 plakalı araçla Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, Alevkayası kavşağını geçtikten sonra sağa meyilli virajada karşı şeride geçip Gamze Özdemir (K-48) yönetimindeki ZKR 461 plakalı araçla çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada, ZUP 205 plakalı araç sürücüsü Fatma Kılıç ve araçtaki yolcular Fırat Kılıç (E-17) ve Zeynep Kılıç (K-18) ile ZKR 461 plakalı araçtaki yolcular Susan Pauline Williams(K-68), John Gary Kelling (E-64), yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.