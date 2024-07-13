Girne-Değirmenlik anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı. 

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza saat 16.00’da Fatma Kılıç’ın (K-52) yönetimindeki ZUP 205 plakalı araçla Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, Alevkayası kavşağını geçtikten sonra sağa meyilli virajada karşı şeride geçip Gamze Özdemir (K-48) yönetimindeki ZKR 461 plakalı araçla çarpışması sonucu meydana geldi. 

Smith, Hasipoğlu İle Maraş'ı Gezdi Smith, Hasipoğlu İle Maraş'ı Gezdi

Kazada, ZUP 205 plakalı araç sürücüsü Fatma Kılıç ve araçtaki yolcular Fırat Kılıç (E-17) ve Zeynep Kılıç (K-18) ile ZKR 461 plakalı araçtaki yolcular Susan Pauline Williams(K-68), John Gary Kelling  (E-64), yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.

Kaynak: rss