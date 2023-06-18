3 bin 100 metrelik yeni piste her tür motorlu uçak inebilecek… Mevcut Ercan 20 bin metrekare iken yeni terminal 6 katı büyüklüğünde inşa edildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs adasının en büyük havalimanı olacak yeni Ercan Havalimanı’nın en kısa zamanda Kıbrıs Türkü’ne kazandırılacağını, yeni terminal binası ve pistin, 20 Temmuz’a yetiştirileceğini söyledi.

Yılmaz, 3 bin 100 metrelik yeni pistine her tür motorlu uçağın inebileceği, mevcut Ercan binası 20 bin metrekareyken yeni terminalin 6 katı büyüklükte ve 10-15 milyon yolcu kapasiteli olacağını ifade ederek yeni Ercan’ın KKTC’nin dünyaya açılan yüzü, vitrini olacağını vurguladı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün öğleden sonra KKTC’ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı yeni terminal binasındaki incelemelerinin ve teknik toplantının ardından basın toplantısı düzenledi