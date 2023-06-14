“Sağlıklı kalın, yaşama yıllar katın" seminerlerinin beşincisi Lefkoşa'da yapıldı. Merkez Lefkoşa Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde tütün ile tütün ürünleri ve elektronik sigaranın zararları, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konuları ele alındı.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, sigara firmaları tarafından ‘daha az zararlı’ diye lanse edilen elektronik sigaraların en az normal sigaralar kadar zararlı olduklarını söyledi. Yıldız, özellikle nefes darlığı ile başlayıp farklı tür kanserlere de neden olabilecek bu maddelerden uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Sigara firmalarının, ülkeler tedbir aldıkça pazarlama şekillerini değiştirdiklerine işaret eden Prof. Dr. Füsun Yıldız, meyveli veya mentollü sigaraların vücuda normalden daha da zararlı olduğunu kaydetti.

Füsun Yıldız, mentolden dolayı açılan bronşların dumanı akciğerlerin daha da derinlerine taşıdığını bu yüzden de yassı kanser hücrelerinin son zamanlarda şekil değiştirip daha da kötü bir model olan adeno kanser türüne dönüştüğüne dikkat çekti.

Nargile ve elektronik sigara dahil hiçbir tütün ürününün masum olmadığını vurgulayan Yıldız, sigara tiryakiliğinin artık tedavisinin olduğunu ve kararlı olup başvuran kişilerin kısa zamanda sigarayı bıraktığını kaydetti.

Sağlıklı kalın, yaşama yıllar katın" seminerinin altıncısı 20 Haziran Salı saat 18.00'de Çatalköy’de gerçekleştirilecek.