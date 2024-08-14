TC Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, TC Trakya Üniversitesi ve YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı) kontenjan başvurularının yarın itibarıyla başlayacağı bildirildi.

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi’nden yapılan duyuruda, başvuru tarihleri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi için 15-16 Ağustos, Trakya Üniversitesi için 15-16-19 Ağustos, YTB için 15-16-19-20 Ağustos olarak açıklandı.

İmzalanan iş birliği protokolleri ve mutabakat zaptı kapsamında; A-Level sonuçlarına sahip öğrencilere ayrılan özel kontenjanlara yapılan başvuruların değerlendirilmesinin tamamlanabilmesi için gerekli belgelerin, belirtilen tarihler içerisinde, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi'ne ulaştırılması gerektiği bildirildi.

Başvuru tarihinden sonra teslim edilen belgelerin üniversiteler tarafından dikkate alınmayacağı da belirtildi.

(RU/ÖK)