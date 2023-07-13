Girne’de Yılan Adası mevkiinde elektrik tellerinin kopması sonucu oluşan kıvılcımların kuru ot ve ağaçları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 12.45 sıralarında, Girne’de Yılan Adası mevkiinde elektrik tellerinin kopması sonucu oluşan kıvılcımların kuru ot ve ağaçları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri ile bölgede bulunan bir iş makinesinin müdahalesiyle söndürüldü. Bir hurma, bir çam, bir servi ağacı, bir akasya ağacı, cemile çiçekleri, iki elektrik direği ile aydınlatma direği üzerinde bulunan elektrik sayacı ve kuru otlar yandı.