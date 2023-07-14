Yılan Adası’nda dün çıkan yangının sebebi kamyon damperinin elektrik tellerine çarpması olarak açıklandı. Yangına sebep olduğu düşünülen kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Girne’de Yılan Adası’nda elektrik tellerinin kopması sonucu meydana gelen yangın ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, A.M.’nin (E-31) kullanımında bulunan kamyon ile bölgede bulunan inşaat alanına mekanik dökmek için kamyon damperini kaldırdığı sırada elektrik tellerine çarpması neticesinde yangın çıktığı tespit edildi. Yangına sebebiyet verdiği için tutuklanan A.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.