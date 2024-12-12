YIKIK DÖKÜK EVDE YAŞIYOR HAYIRSEVER VATANDAŞLARDAN VE DEVLETTEN YARDIM BEKLİYOR

Ergün Yahat

Gazimağusa ilçesinde yıkık dökük bir evde zor şartlar altında yaşayan 70 yaşındaki Dilek Şimşek'in durumu yürekleri dağlıyor.

İlçe merkezinde İtimat otobüs işletmeleri karşısında bir evin yardımcı odasına sığınan çatısı akıtan , camsız ve dökük bir evde hayatını sürdürüyor.

Yıkık dökük evde yaşadığını söyleyen Dilek Şimşek “Evim yıkılıyor. Pencerelerin camı yok. Ev Üstüme yıkılacak gibi zaten, rutubet kokuyor.dışaarıda yağmur dururuyor içeride durmuyor tuvaletim yok devletten 16 bin TL sosyal yardım parası alıyorum daha önceleri bir artı bir evde kirada kalıyordum kiram 2.500 TL idi aldığım maaşım yeterdi ama sonradan kiralar hızla arttı benden 12 bin TL kira istendi haliyle çıkmak zorunda kaldım devletimizden ve hayırsever insanlarmımızdan yardım eli bekliyorum elektiriğim suyum yok Sadece sıcak bir ev istiyorum ne olur bir yardım edin.