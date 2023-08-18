KKTC’nin, Pile halkının bölgedeki arazilerine kolay ulaşım ve İngiliz Egemen Üs Bölgeleri’ne muhtaç kalmadan KKTC’ye geçiş yapabilmesi için inşasına başladığı mevcut Pile-Yiğitler yolunu genişletme/iyileştirme projesinin Rum Yönetimince “toprak zapt etme ve askerî avantaj elde etme hareketi” olarak tanımladığı bildirildi.

Fileleftheros “Ara Bölgeyi Zapt Etme Hareketi… Arsos (Yiğitler)-Pile Bölgesinde Türk Planı… Attila Askerî Avantaj Elde Ediyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, KKTC’nin Pile-Yiğitler yolunu genişletme/iyileştirme çalışmalarını “birkaç haftadır süren yoğun diplomatik hareketlik çerçevesinde güçlü uluslararası aktörler tarafından yapılan telkinlerine kulak tıkayarak ve ABD, İngiltere ve BM’yi karşısına alarak” ilerlettiğine dikkat çekti.

Habere göre, Rum Yönetimi yürütülmeye başlayan proje ile “ara bölge statüsündeki bir miktar toprağı zapt ederek Yiğitler köyünü ara bölge içerisindeki ileri askerî nöbet kulübesine bağlamak ve önemli askerî avantaj sağlamak" suretiyle “ara bölge statüsünde olan bir miktar toprağı zapt etmek hedefi güdüldüğüne” inanıyor.

Rum Yönetimine göre “askerî saldırı durumunda topçu bataryası ve tanklar orada toplanabilir. Halen bölgede kuvvetler var ve yeni bir hareketle zapt edilen toprağa konuşlanacaklar. Avantajlı konumdan, oto-mobil toplar ile Milli Muhafız Ordusu kuvvetleri içten vurulabilir.”

Gazete Rum Yönetiminin, edindiği bilgiler üzerine, birkaç haftadan beridir çeşitli hükümetler ve Birleşmiş Milletler nezdinde girişimler yaptığını, gerek Amerikalıların gerek İngilizlerin, yol inşaatının ileri götürülmemesi yönünde telkinlerde bulunduğunu yazdı, Rum yönetiminin bu projeyi engelleyecek bazı fikirler de sunduğunu ekledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın, çalışmaların durdurulmasını istemek için dün KKTC’ye gelerek, Rum Yönetiminin fikirlerini ilettiğini savunan gazete, Barış Gücü tarafından yapılan açıklama ile Türk tarafının, Stevart’ın aktardığı fikri reddettiğinin anlaşıldığını kaydetti.

Gazete Rum Yönetimi, BM Barış Gücü ve KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaları “Lefkoşa Ciddi İhlal Şikayetinde Bulunuyor ve BM’ye Çağrı Yapıyor… İşgal Tarafı Konunun İnsanî Olduğundan Söz Ediyor ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Suçluyor” başlığı altında özetledi.

Politis manşet haberine “Pile’de İşgal Kuvvetlerinden Yeni Emrivaki… Pergama (Beyarmudu) Barikatını Bypass İçin 11 km’lik Yol İnşaatı” başlıklı haberinde RMMO sözcüsünün değerlendirmesini de aktardı.

Habere göre “Pile bölgesinde yeni emrivaki yaratılmaya çalışılıyor çünkü söz konusu yol Türk kuvvetlerinin Ay. Napa-Larnaka otoyoluna yakınlaştırıyor” diyen sözcü şunları da söyledi:

“Yol inşaatı aynı zamanda Arsos’ta (Yiğitler) konuşlu Türk çekili topçu bataryasının bir çatışma durumunda çekili topların menzilini Larnaka Havalimanını tehdit edecek şekilde Pile’nin tam üzerine ulaşma olanağı tanıyor. Elbette verilmek istenen ana mesaj Türk kuvvetlerinin her an itiraz ederek bozabilecekleri ateşkes hattındaki fiili durumu kontrol ettiği ve garantörü olduğudur.”

Alithia haberi “UNFICYP Sahte Devleti Uyarıyor” başlığı altında özetledi.