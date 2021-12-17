Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Askeri kantinlere yıllardan beridir şöyle karşıydık…
Olsunlar ama sivil halka açılmasınlar!
Askeri personelin elbette ki hakkıdır…
Ama yıllardan beridir kantinler önce bazı kurum ve kuruluşlara kart vererek müşteri kabul ettiler en son olarak da tüm sivil halka açtılar marketleri!
Vatandaş haklıydı çünkü bazı ürünler bizde satılanların yarıya yakını kadar ucuzdular…
Son aylarda yaşanan artık kaos mu dersiniz yoksa kriz mi vatandaş da haklı olarak bu kantinlere akın ettiler!
Gidenler her alışveriş sonrası en az birkaç yüz lira ceplerinde kaldıklarını söyledi…
Bizde maliyet fiyatları yükselince bu kez akın sırası marketlerdeydi!
Kasa kasa aldıkları ürünlerini kendi marketlerinde vatandaşa sattılar…
Epey de kar ettiler!
Ama kantinlerde yığılmalar hızla devam etti ve yeni bir karar üreterek sivile kapanma kararı aldılar…
Özellikle de dar gelirli vatandaş şimdi askeri kart çıkararak kantinlerden yeniden yararlanabilmek için birbiriyle yarışıyor!
Çünkü genelde gelirler giderleri karşılayamadığı için ucuz almaktan başka bir çare yok…
Daha da ileri gidersek askeri kantinlere şiddetle karşı olanlar bile mekanlar sivile kapatılınca şu anda nasıl olur da kart çıkarırız diye kendilerince yol arayışındalar!
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Peki biz niye bu konuyu gündeme getirmek istedik?
Dar gelirli vatandaşlar için pek ala ki bu devletin yapacakları vardır…
En azından bir nefes olabilmek için tanzim satışı yapan yerler uygulamaya girebilir!
Köklü bir çözüm değildir ama açlık sınırının da altına düşen dar gelirli vatandaşın önünde yaşama şansı bulunmamaktadır…
Hele de kalabalık bir ailenin 4.5 TL vererek ekmek alma şansı kalmamıştır!
Türkiye bunu yapıyor…
Belediyeler halk fırınları ile vatandaşa ucuz ekmek veriyor!
Tabi ki bizdeki belediyelerin söyle bir gücü yoktur ama devlet desteği ile insanlara ucuz ekmek satmak mümkündür…
Her ilçede tanzim satış mağazaları açılır, kar marjı da en alt seviyede olursa insanlar en azından bu sıkıntılı dönemi atlatabilir!
Burada akla şu soru geliyor…
Peki bu uygulama başlarsa büyük marketler ne yapar?
Tabi ki tepki göstereceklerdir…
Siyasilere baskılar ve tehditler gelecektir ama burada da devletin gücünü göstermesi gerekecektir!
Biraz cesaret isteyen bir karar olsa da artık belli ki önümüzde fazla alternatifler de kalmamıştır…
Ayrıca devletin saygınlığının korunması açısından da devlet erkanından artık cesur kararlar bekliyoruz!
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Türkiye’de asgari ücret nihayet belirlendi…
Yeni ücret tutarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50 artışla yeni asgari ücretin 4 bin 250 TL olduğunu, gelir ve damga pulu vergisinin de muaf tutulduğunu açıkladı!
Haliyle şimdi gözler bizdeki yeni asgari ücrete çevrildi!
Şu anda bizde bu rakam Türkiye’nin yeni asgari ücret rakamı ile aşağı yukarı aynı…
Türkiye’deki zam oranını göz önünde bulundurursak bizde yeni rakam 6 Bin TL’nin üzerinde olmalıdır ki büyük ihtimalle de sendikalar Türkiye örneğini göstererek bu rakamı isteyeceklerdir ki bu da gayet doğal bir istek olacaktır!
Peki bizim iş insanları bu rakamı kaldırabilecekler midir?
İşte burada kuşkularımız vardır…
Bize göre önemli bir kısım bu rakamı kaldıramayacak ve ya çalışanı durdurma yoluna gidecek ya da kepenkleri indirerek tavla teslim olacaklardır!
Bu rakamın devlete getireceği yük de çok ayrı bir mesele…
Ama tek bildiğimiz de şu anki çarşı fiyatlarının geçen yılki fiyatları en az ikiye katladığıdır!
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MESAJ KUTUSU
Sayın Mustafa KALFAOĞLU, G. Mağusa Devlet Hastanesi’ne gelenler ne yazık ki kan tahlillerini tamamını yapamamaktan ayrıca diş röntgeninin bozuk olmasından yakınmaya başladılar. Bir de şu randevu sistemini yeniden hastaneye kazandırırsanız gayet iyi olacağını belirtiyorlar!
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Sayın Kudret ÖZERSAY, bir önceki seçimlerde partinize oy verenlerin büyük bir kısmı seçim sürecindeki program ve açıklamalarınıza bakarak karar vereceklerini belirten mesajlar göndermeye başladılar. Bunu iyi değerlendirebilirseniz partinizin vekil kaybı fazla olmayacaktır…
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Sayın Ferhat ERİŞİR, Girne 3’ncü kontenjan adayı için bir hayli bastırdınız ama iki basamak aşağıdan çıktınız. Çabuk mu teslim oldunuz yoksa bildiğiniz bir şeyler mi vardı? Tıp camiası ve hastalarınız en büyük destekçiniz olacak hayırlara vesile olsun artık…
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Sayın Tufan ERHÜRMAN, Ankara’da hala partinizin meclis boykotu meselesinin konuşulduğunu biliyor muydunuz? Seçim sürecinde durumu kurtarmak için çaba sarf ederseniz kim bilir belki de silinmesini sağlayabilirsiniz?
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Sayın Dursun OĞUZ, Aralık ayı maaşları ve ardından da 13’ncü maaşların ödenmesi için çalışma saatlerinizi hayli artırdığınız gözleniyormuş. Bunun üstüne bir de asgari ücret eklenince soğuklarda hayli terleyeceğiniz tahmin ediliyor, Allah kolaylıklar ve sabırlar versin…
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Sayın Halil TALAYKURT, seçim kaybını vefasızlık nedeniyle olduğundan sitem etseniz de bize göre İskele değil de G.Mağusa’dan aday olsanız kim bilir belki de şu anda listede yer alacaktınız. Kolay teslim olmamak gerek zira bu ülkede yeni seçimlerin ne zaman olacağı hiç belli olmaz…
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Sayın Mehmet KASIMOĞLU, yeni yıl öncesi Surlariçinde yaşayan çocuklara armağan vererek onları sevindirmeniz bölgede memnuniyetle karşılandı. Umarız böyle katkılar tüm iş insanlarımıza örnek teşkil eder…
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Sayın Berber MAHMUT, büyük sözü dinleyip aldığınız krediyi biraz geç de olsa dövize çevirince para kazanmaya bile başlamışsınız. Birkaç ay önce yapsaydınız şimdi anaparayı ikiye katlayacaktınız. Bundan sonra danışmanlık ücreti paralı olacak haberiniz olsun…
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Sayın Ahmet SOYALAN, burun ameliyatı geçirerek bir süre istirahata çekildiğinizi duyduk büyük geçmiş olsun. Umarız en kısa zamanda sağlığınıza kavuşur ve görev başı yaparsınız.
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Sayın Mustafa YAVER, birisi şaka olsun diye sizi belediye başkanlığına aday olduğunuzu yayınlayınca gelen tebrik mesajlarının haddi hesabı olmamış. Bu kadar sevilmek herkese nasip olmaz, zamanı gelince inşallah o da olur…