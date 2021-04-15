Çiğdem Dürüst

Ey arkadaşlar!
Kendinize gelin!
Covid-19 sadece virütik bir hastalık. Yüksek ölüm oranı olmayan bir bulaşıcı hastalık.
Yaşlıların ve kronik hastalığı bulunanların kendilerini korumak için, gripte ya da zatürrede olduğu gibi, önlemler almaları yeterli. Aşı da önlemlerden bir tanesidir elbet.
Toplumlara ve hatta dünyaya salınan korkunun artık etkisini yitirdiğinin farkına vardıkça daha saldırgan hale geliyor çıkar çevreleri.
Aşı üretenler arasındaki soğuk savaş bile bunun açık göstergesi bizce…
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Mantıklı bir şekilde etraflıca düşünür müsünüz?
O halde neden hala kapalıyız?
Neden evlerimize hapsediliyoruz?
Neden eğitim olanaklarından faydalanamıyor, geri kalan bir toplum olduğumuza ek olarak daha da eğitimsizleştirilmeye çalışıldığımız bir düzene alet oluyoruz?
Neden kültürel yaşantımızı ve etkinliklerimizden alıkonuluyoruz?
Neden sosyal ihtiyaçlarımızı gidermemize engel olunuyor?
Neden gelenek ve göreneklerimizi uygulayamayan, bambaşka bir düzene doğru itiliyoruz.?
Bir zamanlar ekonomik ve kültürel maksatlarla başlatılan globalleşme çalışmalarının fos çıktığı, UNICEF’in buna engel olarak çeşitliliğin ve çok kültürlüğün önemine değinerek desteklenmesinin önemi açığa çıkmışsa şimdi de dünyanın açıkça belli çıkar grupları tarafından yönlendirilen devletlerin esareti altına alındığını göremiyoruz?
Otel odalarında damgalı utanç içindeki bireyler olarak temaslı ve pozitifleri etiketleyerek;
İnsanları birbirinden korkan yaratıklar gibi hissettirerek;
Bireysel yaşamı destekleyip, her koyunun kendi bacağından asıldığını doğrulayan ve gelenekleştiren bir zihniyete bürünmemize yol açan;
Ve insanlığın bilinen tüm değerlerini alt üst etmelerine izin veren bu düzene neden alet oluyoruz?
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Bu, yıllar sonra eğer başka çıkar gruplarının kuracağı yeni düzen sonrasındaki arsızlıkları artarak devam etmeyecekse, kendimizle dalga geçip saçma sapan davrandığımız aleni olan bu yaşananlara dur demeye kendi devletimiz sınırları dahilinde de olsa yetmez mi?
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Farkında mısınız ki bazılarımız fakirleşirken bazılarımız daha çok zenginleşiyoruz?
Farkında mısınız, hastalık paniği içinde dünyada ve ülkemizde olan bitenleri kaçırıyor, bilgi eksikliği yaşıyoruz?
Farkında mısınız ki birilerinin kollanması için daha güzel bir ortam yaratılmış durumda…
Çocuklarımızın eğitimi kaldı!
Sağlık hizmetlerimiz koronaya kilitlendi.
İşyerlerimiz kapandı.
İnsan haklarının bize verdiği en doğal hak olan dolaşım özgürlüğü elimizden alındı. Dahası aşı ile de kısıtlanmaya devam edilmesi çalışmaları var! Bu haberler ile korku salınmıyormu üzerimize?
Sosyal yaşamlarımızdan koptuk. Spordan koptuk.
Önceden yaptığımız ne varsa yapamaz olduk. Kazançlarımıza göz dikildi. Ama zenginlerin bu konudan hiç dert yandıklarına da şahit olmadık.
Ne rastlantı değil mi?
Geri kalmış bölgeler ve ülkelerin sayısı artarken artık uyanmak için bizim ne beklediğimiz merak ediyorum!
Hakikaten yaşanan bu akıl tutulmasından haksız kazanç sağlayan zümreler veya kişiler varsa tespit edin.
Deşifre edin ve bunu durdurup cezalandırılmasını sağlayın.
Rutin yaşama dönmemize engel olan hiçbir şey yok artık.
Yeter!
Dr. Çiğdem DÜRÜST