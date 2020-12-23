Serbest Kürsü / Levent Özadam

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Pilli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı…

Biraz da tehdit ederek, kuralara uyulmadığı taktirde kapanmanın da gündeme geleceğini söyledi!

Şimdi vatandaş bunu tartışıyor…

Belli ki vakalar artarsa sağlık ve ekonomi konusunda inşallah yaşanmaz ama bir tercih yapacağız!

Usta siyasetçi Serdar Denktaş da bu açıklamaya tepki göstererek ‘aç kalırız’ diye karşı bir açıklama yaptı…

Pilli kendince haklıydı ama Denktaş da haklıydı!

Zira şu sıralar hemen herkesin haklı olduğu bir dönemden geçiyoruz, çünkü herkes kendi penceresinden olaylara bakıyor…

Pilli başarısının devamından yana tavır koyarken Denktaş da artık iyi bildiği maliye konusunda görüşünü ortaya koyuyor!

Zira kapanmak belki aç kalmak anlamında olmayacak ama sonucunda kimse vergi ödeyemeyeceği için devletten maaş alanların da durumu tehlike altına girecek…

Dün de bir miktar değinmiştik, yaşanan süreç ortak paydalarda birleşme sürecidir, özellikle de siyasilerin yaşanan bu kritik dönemde alacağı kararlar hayati önem taşımaktadır!

Biz de kendimize göre tam kapanmaya karşıyız…

Ama pek ala ki ülkeye yönetenler saksıyı iyi çalıştırırsa Denktaş’ın da dediği gibi hem sağlık hem ekonomi bir arada götürülebilir!

Yeter ki siyaset değil ülke insanının çıkarları ön planda tutulsun…

…

Belli ki azınlık hükümeti ilk ciddi sınavını 13’ncü maaşlar konusunda verecek…

Oysa Aralık maaşları hazın olduğuna göre ha keşke bunu 13’ncü maaş olarak verse en azından daralan piyasaya bir rahatlama gelecek ama elbette onların da bir bildikleri vardır!

Başbakan Saner ve Maliye Bakanı Ankara ziyaretine hazırlanıyor…

İşte her şey bu ziyaretten sonra belli olacak!

Bizde Ankara demek ‘para’ demek…

Yaşanan Cumhurbaşkanlığı sürecinde de propaganda hep Ankara ile iyi ilişkiler üzerine konuldu!

Bir takım da sözler verildi…

Hatta Akıncı seçilirse para pul yok diye kulisler bile yapıldı!

Akıncı artık mahallede, Tatar Saray’da…

Adına müdahale de olsa Ankara’nın dediği oldu!

Haliyle vatandaşta özellikle de ekonomi konularında bir beklenti oluştu…

Ankara ziyareti onun için önemlidir ve hayati bir önem taşımaktadır!

…

Ankara karşısında sürekle olarak dilenci durumuna düştüğümüz malumdur…

Çünkü biz yıllardan beridir ayakta durmak için kendi yol haritamızı belirleyemedik!

Armut piş ağzıma düş zihniyeti hakim olunca da Ankara’ya karşı hep avucumuzu açtık…

Ama bu kez durum çok daha farklıdır!

Pandemi nedeniyle iş çığırından çıkmaktadır ve hele de 13’ncü maaşların Ankara tarafından karşılanacak olması, onların insafına kalmamız gibi bir gerçekle yüzleşiyoruz…

Geçmişte de bu durumları yaşadık zira bu kez bambaşka bir durum söz konusudur!

Bir kez daha Ankara yetiş diyoruz…

Kendi ayaklarımız üzerinde durmayı başaramadığımız gibi verilen sözleri ve tabi ki dersleri de başarıyla geçemeyip hep sınıfta kaldık!

Ama bunun suçlusu vatandaş değil, geçmiş tüm ülke yöneticileridir…

Şimdiye kadar Ankara’dan sağladıkları ve bundan böyle sağlayacaklarını söyleyip bunu bir marifet sayan sözde yöneticilerin bedelini bu halka ödetmeye kimsenin de hakkı yoktur!

Şeker Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Saydam açıklama yaptı

“Şirketimizde sigortalı araçların kaza yapası ve “total loss” diye adlandırılan sigortalı değerinden daha yüksek hasarlı duruma düşmesi hallerinde, şirketimizin resmi web sayfası üzerinde açık artırmaya çıkarılmakta ve bu web sitesi üzerinde, belirlenen sürede teklifler alınarak en yüksek teklifi veren kişiyle mal sahibini anlaştırmak kaydıyla hasarlı halinin satışının gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

2017 yılından beri bazı kurumsal Sigorta Şirketlerinin de uygulamakta olduğu gibi web sitesi üzerinden teklif alma prosedürü basitçe aşağıdaki şekilde işlemektedir:

1- Kaza yapan aracın hasar tespit çalışması tamamlanmasının ardından “total loss” durumuna düşmesi ile araç Hasar Bölümünün belirlediği süre zarfında (bu süre genellikle 7-8 gün) araç resimleri, referans numarası, varsa taban fiyat belirlenerek Şeker Sigorta web sitesine yüklenir.

2- Web sitesine yüklenen araç referans numarası ile birlikte tüm kaportacı ve tedarikçilere toplu e-posta yolu ile ilan edilir.

3- Teklif alma süresi site üzerinde açıkça belirtilmiş olup son teklif verme tarih ve saatinde (belirtilen tarihte saat 12:00 ) teklif verme butonu “deactivate” devre dışı olur ve sistem belirtilen bu saatten sonra teklif verme imkanı sağlamaz.

4- Sistemin şeffaf işlemesi açısından web sitesi üzerinden verilmiş olan tüm teklifler Şirket Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu komite üyesi 3 personele e-posta olarak ananında yansımaktadır.

5- Gelen e-postalarda araç referans numarası, teklifi veren kişi, vermiş olduğu teklif miktarı, teklifin verilme saati ve teklifi veren kişinin iletişim numarası / e-posta adresi belirtilmektedir. Bu alanlardan herhangi birinin eksik veya bilerek hatalı (uydurma/yalan beyan) dolduran katılımcının teklifi geçersiz sayılır.

6- Şirketimiz site üzerinde teklif almış olduğu araçların hiçbirini kendi üzerinde devir almaz. Sadece aracın hasarlı hali için teklifler alarak bu amaçla bir fiyat belirler ve aracın mal sahibine en yüksek teklif vereni seçenek olarak sunar.

7- Aracın mal sahibi isterse aracının hasarlı halini kendi değerlendirir veya en yüksek teklifi veren kişiye satışını ve devrini yapar. Böylelikle aracın hasarlı hali değerlendirilerek ödenecek tazminat tutarından bu miktar düşülür.

8- Şirketimiz web sitesi dışında hiçbir kanaldan teklif kabul etmez ve site üzerinde ilan edilen tüm araçlar için verilen teklifleri ilgili hasar dosyalarında muhafaza eder.

Yukarıda belirtilen uygulamalar dikkate alındığında bahse konu araçların satışı hususunda suistimale olanak verilmemesi için her türlü önlem alınmış bulunmaktadır.

Şeker Sigorta’nın Yönetim Kurulunda görev yaptığım yaklaşık iki buçuk yıl sürede gerek şahsım gerekse Ağustos 2018’den bu güne görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri şirket menfaatlerinin en iyi ve en adaletli şekilde korunması için her türlü çabayı göstermiştir.

Halkımızın malı olan bu güzide Şirketimiz örnek bir kamu kurumu özelliği taşıması için tüm çabalar gösterilmiş ve bu kurumsal yapının devam etmesi için gerekli tüm önlemler alınmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarım.

Saygılarımla”

Göksel R. Saydam

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.

Yönetim Kurulu Başkanı

MESAJ KUTUSU

Sayın Mustafa GÖKMEN, Vakıflar İdaresi’nde giderayak alınan bazı terfi ve vekalet kararları sanki de biraz yangından mal kaçırır gibi oldu. Çok büyük ihtimalle de yeni yönetim kurulu atandıktan sonra kararların iptal edileceği konuşuluyor. Haberiniz olsun istedik!

…

Sayın Ali PİLLİ, pandemi doktorunun meyhane sahibi olması konusunda ne zaman adım atacağınız merak konusu olmuş ki bu konuda yoğun mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Hatta bazıları hekim arkadaşın bölgeli olduğu için kendisi hakkında soruşturma açılmadığını iddia etmeye başladılar, gayet manidar bir durum değil mi?

…

Sayın Kutlu EVREN, koronavürüs artık Merkezi Cezaevi’ne de girdi ve mahkum ailelerinin tedirginlikleri artmaya başladı. Bir çoğu şartlı tahliyenin kapsamının genişletilerek mahkum yoğunluğunun azaltılması için girişimde bulunmanızı isteyen mesajlar gönderiyor. Dikkate almakta yarar görüyoruz!

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Sayın Fahri YÖNLÜER, Ak Parti KKTC Temsilciği için teklif aldığınızı ve şu anda karar aşamasında olduğunuz konuşuluyor. Hayırlı olacaksa olsun deriz zira Ankara ile ilişkiler bu süreçte çok daha fazla önem arz ediyor ve kendimizi anlatmak için aklı selim insanlara ihtiyacımız var…

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Sayın Dursun OĞUZ, Aralık maaşlarında sorun olmadığına göre bu parayı 13’ncü maaş olarak bu günlerde öderseniz piyasaya da bir hareketlilik gelecek demektir. Umarız Ankara ziyareti sonrasında müjdeli haberlerle gelir de biraz olsun vatandaşa derin bir nefes aldırırsınız…

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Sayın Resmiye CANALTAY, Meclis başkanlığında hayli kararlı olunca birileri arşiv haberlerini çıkarıp yeniden servis etmeye başladığına göre yarış görünenden çok daha büyük olacağa benziyor. Umarız parti içinde bu konuda yeni bir kriz yaşanmaz!

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Sayın Bertan ZAROĞLU, yeni hükümette bakanlıkta ısrar etmeyince bazı pazarlıklar sonucunda yönetim kurulu atamalarında tam yetki almanız bu süreçte gözleri sizin üzerinize çevirdi. Atamalar parti geleceğini de yakından ilgilendirdiğine göre hata yapma şansınız yok, hadi bakalım hayırlısı…

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Sayın Hüseyin ÖZGÜRGÜN, tüm vekillerin banka hesaplarının incelenmesi konusundaki açıklamanız birçok vekili de zan altında bıraktı. Bu konuda soruşturma açılır mı bilemeyiz ama birçoğu hayli tedirgin oldu diye duyduk, bakalım hükümet bu konuda cesur bir karar üretebilecek mi?

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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, ülkenin en tecrübeli basın mensuplarını bünyesinde barındıran Türk Ajansı Kıbrıs’ın yılan hikayesine dönen yeni binası konusunda bakalım sizin döneminizde olumlu bir gelişme yaşanacak mı? Zira eski bakanlar şimdiye kadar sadece söz verdiler ama hiçbiri de sözlerinde durmadı!

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Sayın Hasan SERTOĞLU, maçların başlatılmaması konusunda aldığınız kararlar şimdi bu konuda ne kadar haklı olduğunuzu ortaya koymuş oldu. Size karşı muhalif duranlar bile şimdi hak vermeye başladı zira sağlıktan öte de hiçbir şey yok değil mi?