Yeşilyurt’ta meydana gelen kazada araç sürücüsü Taner Torun yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 09.00 sıralarında Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, Taner Torun (E-31) yönetimindeki PC 095 plakalı van araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak, banket dışında bulunan blok taşlarına çarptıktan sonra, sağ yan kısmı üzerinde devrilerek durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Taner Torun, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
Kaynak: rss