Yeşilyurt’ta sakin Saim Görür (E-74) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak, yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Görür, Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

-İskele’de kavga

İskele’de bir apartmana ait araç park yeri içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu K.G. (E-34) bir taraf, I.A. (E-33), A.V. (E-42) ve V.P. (E-36) diğer taraf olup, kavga etti. Kavgada, aldığı darbeden dolayı K.G.’nin sol ayak tarak kemiği kırıldı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Gönyeli’de hırsızlık

Gönyeli’de bir şahıs tarafından sokak içerisinde düşürülen çantada muhafaza edilen 2 adet altın yüzük bulunarak çalındı. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen J.H.P.K. (E-24) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de hırsızlık

Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanı içerisinde, bir şahsa ait olup masa üzerinde bulunan cep telefonu çalındı. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen N.K. (K-22) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da gümrüksüz mal tasarrufu

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyeri içerisinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde, toplam 11 paket sigara ile 18 adet elektronik sigaranın gümrüksüz olarak tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu işyeri işletmecisi F.D. (E-28) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da bir iş yerine yasal işlem

Lefkoşa’da faaliyet gösteren eğlence mekanlarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucu, bir eğlence mekanının kapatma saatine ve mevcut müzik yayın iznindeki kurallara uymadığı tespit edildi. Bahse konu iş yeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.