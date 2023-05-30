Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 18.30 sıralarında, Yeşilköy - Yenierenköy Yol Kavşağında, Mehmet Akmanlar (E-66), yönetimindeki HT 059 plakalı araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada kavşağa geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce batı yönüne doğru dönüşe geçtiği sırada, o esnada anayol üzerinde Yenierenköy istikametine doğru seyreden Monica Sevda Türkmenilli (K-36) yönetimindeki KG 103 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan KG 103 plakalı araç sürücüsü Monica Sevda Türkmenilli ile araçta yolcu olarak bulunan Asena Ann Türkmenilli (K-8) ve Ayana Tomris Türkmenilli (K-6) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.