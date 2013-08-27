Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 39’uncu yıldönümü 5 Eylül Perşembe gün Yeşilırmak’ta törenlerle kutlanacak.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, yıldönümü için Yeşilırmak Şehitliği’nde ve Atatürk Büstü Önü’nde tören düzenleneceği kaydedildi.

Yeşilırmak’taki tören saat 17.00’de çelenklerin konması, Sayı Duruşu, Saygı Atışı, İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak. Özel defterin imzalanması, dini vecibenin yerine getirilmesinin ardından tören, şehitliğin gezilmesi ve çiçek konulması ile sona erecek.

Atatürk Büstü’nün önündeki tören ise şehitlikteki törenin sona ermesinin ardından yapılacak.

Buradaki tören, çelenklerin konması ve İstiklal Marşı’nın okunarak bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak. Tören birliklerinin denetlenmesinin ardından Yeşilırmak Muhtarı Ersoy Köycü konuşma yapacak, Yedidalga İlkokulu’ndan bir öğrenci de şiir okuyacak.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı 49.P Alay Komutanlığı’ndan bir subay yapacak ve tören geçişiyle etkinlik tamamlanacak.