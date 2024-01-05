Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin (GİKAD) başlattığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in destek verdiği Yeşil Okullar Projesi için iş birliği protokolü imzaladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürlük binasında imzalanan protokole, UFÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, GİKAD Başkanı Dr. İçim Kavuklu ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir imza koydu.

Yapılan açıklamada, “2022’de başlayan proje ile ülkedeki doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü, toprağın korunması, ağaçlandırma, biyolojik çeşitlilik ve geri dönüşümün önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek amacıyla öğrencilerde çevre bilinci konusunda duyarlılık oluşturularak bu duyarlılığı davranışa dönüştürmek ve bunun sürekliliğinin sağlanmasının amaçlandığı” belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bu yıl Kuzey Kıbrıs Turkcell’in de projeye dahil olmasıyla farklı içeriklerin de eklenerek proje kapsamının genişletildiği belirtildi.

Bu yıl, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in efidankibris.com dijital fidan bağış platformu üzerinden 49 okulun katılacağı bir proje başlatılmasının planlandığı, “Daha güçlü bağlar” isimli bu proje ile okullar adına yapılacak bağışlarla efidankibris.com sitesi üzerinden en fazla fidan bağışı yapılan okulun ödüle layık görüleceği belirtildi. Bağışlanan fidanların yine proje kapsamında Orman Dairesi, proje sorumluları ve okullarla birlikte dikileceği de kaydedildi.

Yine proje kapsamında, Çevre Gazeteciliği Sürdürülebilirlik Zirvesi’nin öğrenciler ve öğretmenlere yönelik düzenleneceği , 1’inci gelen okula ödülü takdim edileceği kaydedildi.