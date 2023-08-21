Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, BM Barış Gücü'nün KKTC'deki Pile-Yiğitler yolu yapımına müdahalesine ilişkin "BM Barış Gücünün tutumunu telin ediyoruz." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, KKTC yönetiminin BM Barış Gücü tarafından yolun bir kısmına konulan beton blokları kaldırarak kendi toprakları üzerinde her türlü tasarruf hakkının kendisine ait olduğunu büyük bir irade ile ortaya koyduğunu belirtti.

BM Barış Gücü'nün tarafsız hareket etmesi gerektiğine işaret eden Bekin, "BM, KKTC'de barışı korumaktan ziyade Rum tarafının hak ve hukukunu koruyacak şekilde davranıyor. KKTC'yi adeta yok sayan adımlar atıyor. BM Barış Gücünün tutumunu telin ediyoruz. BM'nin her iki tarafa da eşit davranması gerekir. Kıbrıs Türklerinin artık BM ve uluslararası toplum tarafından azınlık olarak değil, egemen haklara sahip müstakil bir devlet olarak görülmesi gerekir." diye konuştu.

Bazı siyasi partilerin Batı'ya şirin gözükmek adına KKTC'nin haklı davasını görmezden geldiğini savunan Bekin, Kıbrıs Türkünün kalıcı olarak varlığını idame etmesinin sağlanması için Meclis'ten daha güçlü tutum beklediklerini dile getirdi.