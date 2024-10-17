Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Kıbrıs'ta iki devletli çözüm dışındaki öneriler tek kelimeyle çözümsüzlük." dedi.

Bekin, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Doğu Akdeniz'in giderek artan jeopolitik ve jeostratejik önemi ile birlikte, bölgede zengin hidrokarbon ve doğal gaz yataklarının bulunmasının, küresel güçlerin Kıbrıs'a olan alakasının daha da artmasına neden olduğunu ifade etti. ABD'nin bölgeye olan ilgisine dikkati çeken Bekin, şunları kaydetti:

"ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile yakınlaşması, güvenlik ve savunma alanında işbirliğini güçlendirmesi, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerindeki kontrolü sağlamaya ve söz sahibi olma isteğine yöneliktir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik ve doğal gaz arama gemilerini geri çekmesi de ister istemez Yunanistan ve GKRY ile birlikte hareket eden ABD ve AB'ye geniş bir alan açmış oldu. Bu arada siyonist İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırganlığı devam ederken ABD ve müttefiklerinin Güney Kıbrıs'a askeri yığınak yapmaları, bölge barışı açısından son derece tehlikeli bir adımdır. "

KKTC'nin Türk ve İslam ülkeleri tarafından tanınmasının önemine işaret eden Bekin, federal bir çözümün Kıbrıs Türklerine hiçbir fayda sağlamayacağını dile getirdi.

Hükümetin Avrupa Birliği uğruna Kıbrıs konusunda federal çözüm konusunda esnek davranmayı bir kenara bırakması gerektiğini söyleyen Bekin, "Kıbrıs'ta iki devletli çözüm dışındaki öneriler tek kelimeyle çözümsüzlük." dedi.