YENİBOĞAZİÇİ SANAYİ BÖLGESİN'DE YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi sanayi bölgesinde bugün öğle üzeri meydana gelen yangında Ahmet Aydın'a ait dülger Atölyesi henüz çıkış nedeni belli olmayan yangın sonrasında tamamen yandı.

Yangına Gazimağusa İtfaiyesi Orman Dairesi yangın söndürme aracı yanında sivil tankerler ve bölgedeki işletmelerin yangın söndürme tüpleri ile yangın 2 saatte söndürüldü .Yangına müdahalede Orman Dairesi söndürme ekibinden Arif Kuyucoğlu hortumu çektikleri sırada düşmesi sonrasında kolunun omuz bölümünden çıktığı görülürken Kuyucuoğlu olay yerine gelen ambulans ile Gazimağusa Devlet hastanesine kaldırıldı.Yangının çıkış nedeni konusunda Polis ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.