YENİBOĞAZİÇİ İLKOKULUN'DAN ANLAMLI ETKİNLİK

Ergün Yahat

Yeniboğazici İlkokulu Müdürlüğü Yeniboğaziçi belediyesi katkıları ile 2. Mahmut Yılmaz Çalışkan ve Şampiyon Melekler anısına ilkokullar arası yol koşusu düzenledi .

Yarışmalara Dörtyol, Mormenekşe, Yeniboğaziçi, Şehit İlker Karter, Akova Mustafa Kemal, Yakındoğu, Yeniboğaziçi, Dr.Suat Günsel İskele İlkokulları öğrencileri katıldı.

Yapılan anlamlı konuşmalar sonrasında yapılan yarışmalarda dereceye girenlere Yeniboğaziçi belediye Başkanı Katip Demir ve okul müdürleri ve diğer yetkililer tarafından kupa ve madalyalar verildi .