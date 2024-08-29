Yeniboğaziçi Belediyesi Meclisi’nin Cumhuriyetçi Türk Parti'li (CTP) üyeleri, bölge halkının çıkarlarını gözetmeyen girişimlere karşı durulmaya devam edileceğini belirterek, Yeniboğaziçi halkının kendi geleceği konusunda karar verecek kapasitede olduğunu açıkladı.

CTP'li Belediye meclis üyeleri tarafından yapılan açıklamada, Belediye Meclisi toplantısında “Başbakan Ünal Üstel'in bir şahsa ait araziden geçen yüksek gerilim hatlarının halkın ortak malı olan yeşil alan içerisine taşınması yönündeki talebi doğrultusunda baskı yaptığı, ancak meclis üyelerinin oylarıyla talebin reddedildiği” savunuldu.

Açıklamada, “böyle bir talebin bölge halkının çıkarlarını gözetmediği” düşüncesi paylaşılarak, benzer durumda olan birçok yurttaş olmasına rağmen, bu şekilde tek bir kişiye ayrıcalık yapılarak, kamu malının kişisel çıkara feda edileceği ileri sürüldü.

Toplantıya, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve UBP Örgüt Başkanı’nın katıldığı ve baskı yaptığı iddia edilen açıklamada, “Bu tavrın bölge halkının iradesini hiçe sayan bir anlayış olduğu” ifade edildi.

Talebin 3 evet oyuna karşı 7 hayır oyuyla kabul edilmediği belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Bizler, sorumluluk sahibi belediye meclis üyeleri olarak, bölge halkımızın zararına hareket etmeyeceğimizi bu vesile ile bir kez daha vurgulamak isteriz.

Bugüne kadar hesabını veremeyeceğimiz hiçbir işin altına imza atmadık, atmayacağız. Her zaman önceliğimiz kişisel çıkarların değil, toplumsal çıkarların korunması oldu; bundan sonra da bunun bu şekilde devam edeceğini bu vesileyle bir kez daha duyururuz.

Bizler, Yeniboğaziçi halkının kendi bölgesinde doğru kararı verebilecek kapasiteye sahip olduğuna inanıyoruz. Dışarıdan yapılan baskılar, halkımızın iradesine boyun eğdiremeyecektir.”

Açıklamada, Başbakan Ünal Üstel refah seviyesini yükseltme, Elektrik Kurumu’na yatırım yapma, eğitim ve sağlıktaki eksikleri giderme gibi konularla ilgilenmeye davet edilerek, “Görevimizi yerine getirirken bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnızca kamu yararını gözetmeden bizleri ne siyasi baskı ne de tehdit alıkoyabilecektir.” denildi.