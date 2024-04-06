YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ, İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE DİŞ TARAMASI YAPTIRDI

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi Belediyesi, ilkokul çağındaki çocukların diş ve ağız sağlığını önemseyerek diş taraması gerçekleştirdi. Başkan Katip Demir’in bizzat hazır bulunduğu kontrollerde Başkan Katip Demir yeniboğaziçi ilkokulu müdürü Fahri Tümkan ile iştişare ederek önce Yeniboğaziçi ilkokulundan başlayıp diger belde ilkokullarında diş taraması yapılacağını Dt. Fethi Erkan Yağcı Dt. Aslı Canalp Dt. Melik Yüksel Dt. Burcu Güzer ASİSTANLAR Hatice Nay Assema Kenzhebayeva ekibine katkıları için belde halkım adına teşekkür ederiz. Diş taramada çocuklara diş macunu ve diş fırçası hediye verildi.

“ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”

Başkan Demir, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Onların sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi, toplumun geleceği açısından büyük bir önem taşır. Bu nedenle, diş ve ağız sağlığını korumak ve önlem almak, bizim için öncelikli bir konudur" dedi.