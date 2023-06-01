Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne bölgesinde meydana gelen Ev, Dükkan Açma ve Hırsızlık meseleleri ile ilgili olarak tutuklanan Abdul Wahab Khan ile Basit Mehmut yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis Fatoş Savaşır,01 Nisan- 14 Mayıs 2023 tarihleri arasında, Girne bölgesinde meydana gelen Ev, Dükkan Açma ve Hırsızlık meseleleri ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen Abdul Wahab Khan ile Basit Mehmut Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Zanlı Khan, 10 Mayıs 2023 tarihinde Çatalköy’de Sadık Gürseslere ait eve girerek araba anahtarını çaldıktan sonra Gürseslere ait FF 700 plakalı aracı da çaldığını söyledi.

Zanlı Khan’ın 14 Mayıs 2023 tarihinde de Girne Uğur Mumcu Bulvarında faaliyet gösteren Tekno Gold isimli işyerinin ön vitrin camını kırıp mağazadan 279 bin Türk Lira değerinde elektronik cihazları sirkat ettiğini kaydeden polis, önceki gün ihbar üzerine Girne’de suç ortağı Basit Mehmut ile birlikte yakalandığını belirtti. Khan’ın tasarrufunda bulunan siyah sırt çantasında 7 adet tablet, 5 adet laptop ve çeşitli elektronik cihazlar bulunarak, emare alındığını söyledi.

Yapılan soruşturma sonucu zanlıların Temmuz 2022 ayı içerisinde bir ikametgahtan 3 adet dizüstü bilgisayar, oyun konsolu, dijital fotoğraf makinesi, cep telefonu, tablet bilgisayar çaldıkları belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlıların Nisan 2023 ayı içerisinde de bir dükkandan muhtelif oto yedek parçaları çaldıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, “Zanlılar 10-11 Mayıs tarihleri arasında ise bir süpermarketten dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar ile klaviyeli kılıfı, 2 adet uydu alıcı cihazı, 2 adet cep telefonu, ve muhtelif market ürünleri sirkat etti. Zanlılar 13 Nisan 2023 tarihinde bir dükkandan cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve DVR kamera kayıt cihazı çaldı” dedi. Polis, ayrıca zanlıların 4 eve daha girdiklerini, toplam 6 ev ve 4 iş yerine girerek, hırsızlık yaptıklarına dair yeni tespitler yaptıklarını söyledi.

İncelenmesi gereken kamera görüntüleri ve zanlıların gösterdiği evlerde arama yapılacağını kaydeden polis, 2 gün süre istedi. Mahkeme kararı onayladı.