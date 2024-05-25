Rum yönetiminin yeni taksi izni (T izni) vermeye hazırlanmasına itiraz eden ve korsan taksiciliğin önlenmesini isteyen taksiciler, yeniden Larnaka Havalimanı’na yolcu taşıyan Kıbrıslı Türk taksiciler konusunu gündeme getirdi. Kentsel Taksi Federasyonu (POAT) Başkanı, Larnaka Havalimanı’nda yolcuların yüzde 9’unu Kıbrıslı Türk taksicilerin taşıdığından şikayetçi oldu.

Fileleftheros’un haberine göre İzinler İdaresi Genel Müdürü Despina Amerikanu, en son T izinlerinin 2002’de Averof Neofitu’nun Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde verildiğini, geçen 22 yıllık süre zarfında T izni satış fiyatlarının 70- 80 bin, aylık kira ücretlerinin de bin, bin 200 euroya yükselmesi yüzünden yeni T izni vermeyi incelediklerini açıkladı.

Gazete, yeni T izni verilmesini “kırmızı çizgi” gören Rum taksicilerin yeni izin verilmesi halinde dinamik tepki göstermekle tehdit ettiğini yazdı.

Habere göre POAT Başkanı Dinos Konstantinu, çok iyi bir sezon olan geçen yıl hariç, son yıllarda taksicilik mesleğinin sürdürülebilirliğini kaybettiğini söyledi. Ekonomik kriz yaşanan 2013’te ve ardından yaşanan pandemide taksi kullanımının çok düştüğünü söyleyen Konstantinu bu yıl da İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle turist gelişlerinin azaldığına dikkat çekti.

Konstantinu, bugün Larnaka Havalimanı’nda gelen yolcu bölümünde elinde yolcu ismi yazılı tabela tutan birçok insan bulunduğunu, bu kişilerin karşıladıkları yolcuları havalimanının bir kilometre uzağında bekleyen korsan taksilere teslim ettiğini söyledi.

“Bir de havalimanı yolcu nüfusunun yüzde 9’unu alan Kıbrıslı Türk taksiciler var ve (Rum) taksiciler de kalanı alabiliyor. Şimdi bir de şehir dışı (banliyö) taksiler meselesi var.” diyen Konstantinu “Yeni T izni verilmesi halinde halihazırda bu mesleği yapanların var oluş konusu gündeme gelecek.” ifadesini kullandı.