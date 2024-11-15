Güney Kıbrıs’ta, son yıllarda yaşanan kuraklık ve de su rezervlerinin tükenmek üzere olmasına bağlı olarak 10’a kadar yeni su arıtma tesisinin kurulmasının planlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi şu ana kadar 4 yeni su arıtma tesisinin inşa edilmesine karar verildiğini, bunların, Garillis deresi, Limasol Limanı, Moni ve Baf marinası bölgelerine inşa edilmesinin planlandığını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca 5-6 yıl içerisinde de Dikelya, “Mağusa bölgesi”, Moni ve Mazoto’ya ek su arıtma tesislerinin inşa edilmesinin planlandığını belirtti.