Güney Kıbrıs’ın “Ağrida” köyünde yeni bir rasathanenin açılışı gerçekleştirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Limasol’a bağlı “Ağrida” köyünde yeni inşa edilen “Troodos Rasathanesi’nin” açılışını gerçekleştirdiğini yazdılar.

Habere göre Hristodulidis açılış konuşmasında, kırsal kesimlerin kalkınması planları kapsamında inşa edilen ve 1,7 milyon Euro’ya mal olan rasathanenin sadece turizm amaçlı değil eğitim amaçlı da kullanılması gerektiğini vurguladı.