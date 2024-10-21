Rum Polis Genel Müdürlüğü’ne yeni atanan Themistos Arnautis, hedeflerini, polis teşkilatının 5 bin 500 mensubuna gönderdiği mesajla iletti.

Fileleftheros “Polis ‘Yeni Dönemde’… tam Reorganizasyona Dair Göstergeler… Üç Bacak ve Yetkilerin Desantralizasyonu” başlıklı manşet haberinde Arnautis’in, 5 bin 500 Rum polis memuruna gönderdiği 369 kelimelik mesajında 64 yıllık Rum polis teşkilatını, kurulduğu günden beri ilk kez reorganize etmeye ve teşkilatı bugünün toplumunun ölçülerine getirmeye çalışacağını belirtti.

Mesajında “yeni döneme giriyoruz” net ifadesiyle “planlanmış değişikliklerden” söz eden Arnautis ana taleplerinin üç bacağını “ilgi, iletişim ve güven üçlüsü ile hayata geçirilecek Polisin vizyonu”, “yolsuzluk, uyuşturucu da dahil örgütlü suç ve statta şiddet başta olmak üzere ciddi davaların araştırılmasıyla bağlantılı disiplin” ve “adımların doğru ve dikkatli atılması ve teşkilat personelinin doğru yönetilmesi” olarak sıraladı.