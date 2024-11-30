Güney Kıbrıs’ta komando eğitimi alan askerler dün yeşil berelerini teslim aldı.

Alithia gazetesi komandoların yeşil berelerini teslim alması töreninin dün Stavrovuni bölgesindeki “Stelyu Mavromati” kışlasında gerçekleştirildiğini yazdı.

Habere göre törende konuşan Savunma Bakanı Vasilis Palmas yeni komandoların görevlerine eksiksiz yanıt vereceklerine ve beklentilerine layık olacaklarına olan inancını dile getirdi.

Yeşil berelilere görevlerinde başarı da dileyen Palmas, görevlerinin önemini de vurguladı.

RMMO Komutanı Yeorgios Cicikostas ise yaptığı konuşmada bu görevin sahip olduğu ağır sorumluğa dikkati çekti.

Gazete tören sonrasında, komandoların 30 metrelik bir kuleden tırmanma ve iple inmesinin yanı sıra dövüş sanatları tatbikatlarının da yapıldığını yazdı.