Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Faiz beyin çok yakında hem partiden hem de vekillikten istifa edeceği söylentileri yayılmaya başlamıştı…
Dün gayet net bir şekilde devam kararı aldığını kendisi açıkladı!
Ama 2.5 sene sonra yapılacak olan kurultayda da tekrardan aday olacağı mesajını verdi…
Belli ki işin peşini bırakmayacak!
En doğal hakkıdır da…
Çünkü bu süreçte onun başına gelenler pişmiş tavuğun başına bile gelmemiştir!
Sucuoğlu ile uzun zamandır konuşmuyoruz…
Telefonlarımıza bakmayınca biz de bir daha aramama kararı aldık, saygı da duyarız!
Ama kendisinin çok yakınları ile irtibatımız var…
Hani hep kendisini acemilikle suçladık ya!
Nihayet bunu kabul etmiş…
Bu da önemli bir gelişmedir!
Ama yine de mükemmel bir insanın illa ki mükemmel bir siyasetçi olması beklenemez…
Yakın dostları kendisine bir süreliğine çekil dedi, kendisi dinlemedi!
Oysa şu anda bile geçmişte Ankara ile ipleri koparan ama şimdi ballı börek olan o kadar çok siyasetçimiz var ki…
Belki de onları örnek alsa, biraz az ve öz konuşsa kendi siyasi geleceği için çok daha iyi olacaktı!
Yine de şansı yok değil…
…
Bir kere şu kesin ve nettir;
Dünkü UBP parti meclisinden çıkan ‘oybirliği’ kararında Sucuoğlu’nun büyük katkısı olmuştur…
Eğer gerçekten istese dünkü oylama bambaşka çıkabilirdi!
Ama krize oynamadı…
Hatta parti meclisi üyelerini ve ilçe başkanlarını tek tek arayarak Ünal Üstel’e destek verilmesini istedi!
Vallahi bu kadar hoşgörüsüne hayran kaldık…
Örneğin biz olsak yaşanan bu kadar olaydan sonra kimbilir neler yapmazdık, böyle davranan bir insan siyasette az bulunur!
Belli ki siyasete devam edecek, hem de sonuna kadar…
Yaşanan türlü tezgahları bir yana koyuyoruz ama Sucuoğlu geç de olsa doğru karar üreterek en azından şimdilik krizi önleyen kişi olmuştur!
Dedik ya…
Biz olsak öyle şeyler yapardık ki parti de ülke de toz duman olurdu!
Bunun gerekçelerini tabi ki yeri geldiği zaman buradan paylaşacağız…
…
Peki UBP’de yaşanan kriz bitti mi dersiniz?
Bize göre bitmedi!
Ünal Üstel’i ciddi bir kabine krizi bekliyor…
Kabine bugün açıklanacak…
Çünkü UBP içinde kabineye girmek için yanıp tutuşanlar var!
Bize gelen duyumları mesaj kutusunda yayınladık…
Çok ciddi değişiklikler olacak gibi görülüyor!
Üstel onun içindir kabineyi umarız aceleye getirmez…
Hatta kendi kafasına göre de isimleri belirlemez!
Başta önünü açan Faiz Sucuoğlu ile istişarede bulunması şart…
Çünkü Sucuoğlu parti içinde de yetkili kurullarda da halen çok güçlü!
Onun fikirlerini mutlaka almalı…
Bir de yıllardan beridir yıldızının uyuşmadığı isimleri de anında silmemeli!
Zira aralarında çok güçlü isimler var…
Üstel, Sucuoğlu gibi acemi değil aksine çok tecrübeli siyasetçi ama karar alırken kendisini duyguları değil mantığı yönlendirmeli!
Bir de tabi ki Ankara ayağı var…
Bu konuda büyük ihtimal son rütuşları Cumhurbaşkanı Tatar ile yapacak ki Üstel dünkü parti meclisi toplantısından sonra hiç beklemeden Saray'a gitti...
Geçen sefer elaleme rezil olmuştuk, bu bir kez daha tekrarlanırsa insanlar bize şeyleriyle gülerler…
…
Sucuoğlu Başbakan olduğu zaman kendisine dostça tavsiyelerde bulunmuştuk…
Bu işin ekip işi olduğunu defalarca söyledik!
Mükemmel bir ekip oluşturduğunu söyledi ama demek ki yeterli olmamış…
Şimdi sıra Ünal Üstel’dedir!
Bugünden itibaren millet kendisiyle fotoğraf çektirip paylaşmak için birbiriyle yarışacaktır…
En büyük Başbakan bizim Başbakanımızdır diye sallayacaktır!
Bir kere böyle bir şey yok, bunu iyi kavrasın…
Siyaset bizim ülkede rant üzerine kurulmuştur!
Ta ki ayağınız takılıncaya kadar…
Üstel kesinlikle tamamen uzmanlardan oluşan bir ekip kurup da alınacak olan önemli kararlarda onlara danışırsa hem kendisi hem partisi hem de ülkenin hayrı için olumlu olacaktır…
Bir de Faiz beyin yaptığı gibi fazla ve gereksiz konuşma gibi hataları yapmazsa, aceleci olmazsa, kendi de dahil herkesin yararına olacaktır!
…
NOT: Yeni kabinenin belirlenmesi çalışmaları bu sabahın erken saatlerine kadar devam ediyordu…
MESAJ KUTUSU
Sayın Faiz SUCUOĞLU, dünkü parti meclisi toplantısı öncesi Ünal Üstel’in aday gösterilmesi için bir hayli çalıştığınız ve bunu da partinin huzura kavuşması için olduğu konuşuluyor. Bu arada bazı çevreler hem partiden hem de vekillikten istifa edeceğinizi yaymaya başladılar ya dünkü açıklamanız yerinde oldu. Artık arka bahçe çay partilerine başlayabiliriz değil mi?
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Sayın Kutlu EVREN, Üstel başbakanlığı bir kabinede görev almak istemediğinizi ifade etmeye başladığınız iddia ediliyor. Artık siz de UBP’nin ağabeyleri arasında yer alıyorsunuz en azından bir geçiş dönemi olacağını da göz önünde bulundurarak bir kez daha düşünmeniz isteniyor. Sonra bu kan davası daha nereye kadar sürecek?
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Sayın Sunat ATUN, yeni kabinede Maliye değil ama Ekonomi ve Enerji Bakanlığı için adınız anılmaya başlandı. Bakalım bu kez Kıb-Tek’i de bakanlığınızın altına verecekler mi o da artık birkaç gün içinde netlik kazanacaktır…
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Sayın Hasan TAÇOY, olası yeni kabinede sizin de yerinizin değişeceği yönünde kulisler yapılmaya başlandı. Tam da çalışma hayatına alışmışken her an ekonominin yeni patronu olabilirsiniz, bu sıralar radarları açmanız gerekiyor…
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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, aktif siyasete girdikten sonra makam meraklısı olmayan ender siyasetçilerden birisi olarak hem de liyakata uygun bir bakanlık sanki de sizi bekliyor gibi. Yeni kabinede isminizin olacağına kesin gözüyle bakılmaya başladı, hadi bakalım hayırlara vesile olsun…
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Sayın Hakan DİNÇYÜREK, günlerce baktığımız fallar sanki de bu kez çıkacak gibi görülüyor. Perde gerisinde sıkı bir pazarlık yapılıyor, ara sıra kendinizi göstermekte yarar var. Her şeyin başı sağlık olduğuna göre özlem bitiyor mu dersiniz acaba?
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Sayın Yasemin ÖZTÜRK, çok büyük ihtimalle boşalan bir bakanlığa sizin getirileceğinizi duyduk, şimdiden gardropunuza yeni kıyafetler almak için bir bütçe hazırlayın deriz. Zira dövizdeki fahiş artış giyim kuşamı da fena halde vurdu…
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Sayın Erbil ARKIN, bölgenin en lüks otellerinden birisi olacak olan Arkın İskele otelini Haziran ayının hemen başında hizmete açacağınız söyleniyor. Özellikle bölge gençlerinin istihdamı için umarız ekonomiye büyük katkılar sağlarsınız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun…
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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, sizin durum bu sefer fazlasıyla karışık görünmeye başladı. Siyasi kulislerde uzun bir süre sonra bakanlık almayacağınız konuşulmaya başladı. Yine de siyasette dün dündür bugün de bugündür değil mi? Hayırlısı neyse o olsun artık…
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Sayın Ersin TATAR, yeni kabinede bir pürüz yaşanmasın diye isim belirlemede sizin de gayet titiz davrandığınız ve kimseleri gücendirmemeye itina ettiğiniz söyleniyor. Geçmiş hatalardan ders çıkarmak ve aynı hatayı yapmamak hele de siyasette kesinlikle çok önemli…
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Sayın Mine ATLI, vatan hainliği suçlaması sanki de biraz fazla kaçtı gibi geldi bize. Çiçeği burnunda genel başkan olarak biraz daha ılımlı ve hoşgörülü olmanız gerekiyor. Bu arada Fransa ziyaretinde hadi yediğiniz içtiğiniz size kalsın da gördüklerinizi anlatın bize de bari…
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Sayın Güner GÖKTUĞ, dünkü parti meclisi toplantısında biraz parti içi muhalefet yapar gibi oldunuz ama diğer üyelerin de tepkisini aldınız. Yine de birkaç muhalif görüş hiç olmamasından çok daha iyidir…