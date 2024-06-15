Alithia gazetesi, Nikolas Yoannidis’in siyasi faaliyetleri nedeniyle göç müsteşarlığına atanmasına dün sosyal medya üzerinden tepki gösterildiğini yazdı.

Sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilerde Yoannidis’in politik olarak ELAM’a yakın olduğundan söz edildiğini yazan gazete, Yoannidis’in ayrıca geçtiğimiz ay “ERT” televizyonuna “halkın, iki kesimli, iki toplumlu federasyonu istemediği siyasilerin ise bunu duymadığı” şeklinde açıklama yaptığını anımsattı.

-Letimbiotis

Habere göre, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis dün yaptığı açıklamada göç müsteşarlığının kurulmasının, sığınmacı ve göçmenlik sorunlarının etkili şekilde ele alınması açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Letimbiotis açıklamasında, ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ülkedeki sığınmacı sorununun etkin şekilde yönetilmesi açısından önemli sonuçlara sahip İçişleri Bakanı Bakanı Konstantinos Yoannu ve yakın çalışma arkadaşlarının çabalarına da içtenlikle teşekkür etmek istediğini belirtti.