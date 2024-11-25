Rum ve Yunan makamlarının 10 günlük yeni doğmuş bir Akdeniz fokunun (Monachus-monachus) kurtarılması için koordine olduğu ve kurtarılan fok balığının daha sonra Atina’da bulunan Attiko Hayvanat Bahçesi içerisinde faaliyet gösteren tedavi merkezine gönderildiği haber verildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde 18 Kasım 2024 tarihinde “Mağusa” deniz bölgesinde ölü bir yetişkin fok balığı tespit edildiğini ve yapılan otopsinin ardından fok balığının doğum esnasındaki komplikasyonlardan ötürü hayatını kaybettiğini tespit edildiğini belirtti.

Bunun akabinde Güney Kıbrıs’taki Akdeniz Foku izleme biriminin derhal yeni doğmuş fok balığının bulunması için harekete geçtiğini ve yavru fok balığının 21 Kasım’da kayalık bir kıyı bölgesinde tespit edilerek Meneu’daki Balıkçılık ve Deniz Araştırmaları Birimi araştırma merkezine nakledildiğini kaydeden gazete, yeni doğmuş yavru fok balığına “Panayis” isminin verildiğini belirtti.

Gazete daha sonra Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun direktifleriyle ve fok balığının hayatta kalmasının sağlanması amacıyla, yavru fok balığının havayoluyla Yunanistan’a taşınması için bir operasyon düzenlendiğini ifade etti.

Bunun Güney Kıbrıs’ta bu türle ilgili ilk nakliye operasyonu olduğuna işaret eden gazete, geçen cuma akşamından bu yana tedavi merkezinde bulunan fok balığıyla ilgili ilk tetkiklerin cesaret verici olduğunu ve her şeyin normal seyretmesi halinde yavru fok balığının doğal ortamı olan Kıbrıs kıyılarına dönebilmeye hazır olması için en az 4-5 ay tedavi merkezinde kalacağını ekledi.