Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Bizim siyasiler son günlerde fazla kırılgan olmaya başladılar…
Her yazılan çizilene alınıveriyorlar!
Oysa bizim amacımız onları kırmak geçirmek filan değil…
Perde gerisinde ne oluyorsa kamuoyunun da bilgisine getirmeleri!
Siyasiler hep şunu unutuyorlar;
Onlar vekil biz seçen…
Yani bizim vekillerimiz!
Kimse onları koltuğa kara gözleri kara kaşları için getirmedi…
Son örneğini sevgili Arıklı’da yaşadık!
Yeni hava yolları şirketi için müjde verdi biz de heyecanlandık…
Kim istemez ki bu ülkenin geçmişte olduğu gibi milli bir havayoluna sahip olmasını!
KTHY’yi kendi ellerimizle içine ettik, yenisini bari kurarken geçmişten örnek alınmasını istiyoruz…
Diyoruz ki;
Bunu saklı gizli niye yapıyorsunuz?
Soru bu kadar basit…
Ama onlar eveleyip geveliyorlar ama bu kadar basit bir soruyu bile cevaplayamıyorlar!
Yahu arkadaş, yani siz biletlerin ucuzlamasını istiyorsunuz da biz niye istemeyelim ki…
Sizin uçuşlar beleş bizimkiler de okkalı fiyatlar oldu halde!
…
Sevgili okurlar biz buradan siyasileri daha cesur olmaya çağırıyoruz…
Onlar nedense söyleyemiyor ama biz buradan ne olacağını söyleyelim de onlar da kurtulsunlar!
Hani iki yıl önce salgının ilk ayları bir jet krizi yaşanmıştı ya…
İşte o şirket şimdi yine devrede!
Bu süreçte defalarca gelip gittiler…
En son geldiklerinde de iktidar vekillerine brifing verdiler!
Yeni kurulacak olan hava yolu şirketi için…
Bu iş için 5 tane de uçakları varmış!
Rekabet olup da biletler ucuzlayacaksa ucuzlasın…
Vallahi de billahi de en çok biz seviniriz!
Böyle bir habere sevinmeyen insafsızdır, art niyetlidir…
Ama bizim dememiz şudur;
Salgın döneminde bu şirket gizli kapaklı geldi elinize yüzünüze bulaştırdığınız…
Bari bir kez olsun bu işleri şeffaf yapın, gizlemeden, saklamadan da sonuçlandırın!
Kıbrıs Türkünün hayrına yapılacak olan her icraatı ayakta alkışlarız biz…
…
Ayrıca Arıklı’nın dediği gibi yeni havayolu şirketi için 2 şirket filan yok…
Tek bir şirket o da Antalyalı gerçekten de çok büyük dev bir şirket!
Niye milletin kafasını bu kadar karıştırıp da ikinci bir şirket var diye uyduruyorsunuz ki?
Bu arada çok özel bir bilgi daha;
Yeni havayolunu kurup bize yüzde 25 hisse verecek bu şirket sadece bu işlerle uğraşmayacak…
Perde gerisinde çok daha büyük projeleri görüşüyorlar!
Ülkenin çeşitli bölgelerinde önce özelleştirme ve sonra da dev marinalar yapmak için…
Yapsınlar kardeşim!
Bu ülke kalkınacak, refah düzeyi artacaksa elbette yapsınlar…
Bu arada bu işlerde perde gerisinde olan siyasileri de bilmediğimizi sakın zannetmeyin!
Memleket aşkına mı buna öncülük ediyorlar yoksa…
Neyse biraz sabredin!
Günü gelince her bir şeyi siyasiler gibi gizlemeden saklamadan yine buradan sizlerle paylaşırız…
Bizim burada tek bir gaylemiz var;
Salgın döneminde yaşanan jet krizi bir kez daha tekrarlanmasın…
Aynı şirket yine burada olduğu için yapılan her ne ise kıyak değil yasalar çerçevesinde olsun!
Çok şey mi istiyoruz yani…
MESAJ KUTUSU
Sayın Ahmet KAŞİF, G.Mağusa Laguna bölgesinde yeni bir marina ve otel yapımı için sizin de adınız fazlasıyla anılmaya başlandı. Biz de zannediyorduk ki artık tamamen emekli oldunuz ve sakin bir hayat yaşıyorsunuz. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun diyelim artık…
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Sayın Erhan ARIKLI, bu milletin bir vekili ve hem de bakanı olarak sizin göreviniz yaşanan bir takım gelişmeleri saklayarak değil aksine şeffaf bir politika uygulayarak halktan gizlememek olmalıdır. Kafa karıştıran değil doğru bilgiler istemek bizim de hakkımızdır değil mi?
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Sayın Kudret ÖZERSAY, şu anda DAÜ’nün maaşlı akademisyeni olarak devamlılık zorunluluğunu çok da göz önünde bulundurmadığınız yönünde şikayetler gelmeye başladı, haberiniz olsun istedik!
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Sayın Ramazan GÜNDOĞDU, bu ülkede bir ilki gerçekleştirip römorkör yapımı ve ihracatından sonra tek bir devlet erkanı sizi ve ekibinizi arayıp tebrik etti mi? Yoksa onlar çarşı market açılışlarından buna fırsat bulamıyorlar mı dersiniz. Nasıl bir memleket ama değil mi?
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Sayın Zeki ÇELER, CTP’de yaşanan iç karışıklık nedeniyle yapılan anketlerde Girne Belediye Başkan adaylığında mevcut başkan ile yarıştığınız konuşulmaya başlandı. Bu arada parti tabanı da artık yerel seçimler için start vermeye hazırlanıyormuş, hadi bakalım hayırlısı…
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Sayın Hasan SADIKOĞLU, İskele sahil yolunda köpek gezdirmek yasak ancak belli ki zabıta arkadaşlar bu konuda biraz zayıf kalıyorlar. Kendilerini uyarmanız yönünde çok sayıda şikayet mesajları gelmeye başladı, haberiniz olsun istedik…
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Sayın Fikri ATAOĞLU, Bakan Arıklı’nın yeni havayolu şirketi kurma çalışmalarında perde gerisinde gizli kahramanın sizin olduğunuz konuşuluyor. Vatandaşın doğru bilgilendirilmesi için detaylı bir açıklama yapmanız iyi olacaktır…
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Sayın Dursun OĞUZ, ülkemizde konuşlandırılan yangın helikopterinin evraklarının burada hizmet vermeye yeterli olmadığı konusunda çok ciddi ihbarlar yapılmaya başlandı. Bu konuda ilgili aracın özellikle sigorta belgelerini kamuoyuyla paylaşmanız öneriliyor…
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Sayın Çağlayan CESURER, El-Sen başkanlığınız hayırlı uğurlu olsun, yeni görevinizde başarılar dileriz. Bundan böyle geçmiş dönemde yapılan bir takım yolsuzluk olaylarının peşine düşüp bunları deşifre etmenizi bekliyoruz. Bu arada başkan oluşunuzu beğenmeyenlere de aman dikkat…
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Sayın Deren OYGAR, Sağlık Bakanlığı müsteşarı olarak medya mensupları haberlerde kullanılmak üzere yeni fotoğraflarınızın servis edilmesin istiyorlar. Birkaç özel fotoğraf çektirip tüm medyaya göndermeniz iyi olacak değil mi?
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