Yeni Bakış Gazetesi’ni uyaran Medya Etik Kurulu, artan emek hırsızlığı konusunda endişe belirtti

Medya Etik Kurulu’ndan konuyla ilgili açıklamasında, KKTC’de MYK Yayıncılık Ltd. bünyesinde MYK veya MYK Haber olarak yayın yapan mykibris.com uzantılı internet haber sitesinin Direktörü Emre Zeren Safa tarafından Medya Etik Kurulu’na gönderilen şikâyet yazısının değerlendirildiği ifade edildi.

Şikayet yazsında, "haber, yazı, fotoğraf ve benzeri içerik ve uygulamalarının izinsiz bir şekilde, anlık ve kesintisiz olarak, KKTC’de yayın yapan YeniBakisGazetesi.com uzantılı bir başka internet gazetesi ve Yeni Bakış isimli yazılı gazete tarafından kullanıldığı ve bu etik kurallara uymayan uygulamanın Mart 2023-Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildiği" kaydedildi

Bilgi istenmesi üzerine Yeni Bakış Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Kısa’nın, Medya Etik Kurulu’na gönderdiği yazıda, haber sitesi için editörlük hizmetini dıştan aldıklarını ancak yaklaşık 2 hafta önce bunu durdurduklarını ifade ettiği belirtildi.

Medya Etik Kurulu, açıklamasında " Hizmet alımının sonlandırılmış olması işlenen etik dışı uygulamanın, yok sayılması anlamına gelmemektedir. Bunun yanında izinsiz bir şekilde kullanılan haberlerde MyKibris.com muhabirlerinin isimleri de şikâyet konusu olan yayın organının personeli gibi gösterilmiştir" denildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"İnternet Gazeteciliği Deklarasyonu’nun 3. maddesinde 'Başka bir medya kuruluşundan alınarak yayımlanan haberlerde kaynağın belirtilmesi ve medya kuruluşunun kendi imkânlarıyla ürettiği özel haberlerin tamamının kullanılmayıp haberi üreten medya kuruluşuna link verilmesi esastır' denilmektedir. Yine aynı Deklarasyon’un 4. maddesinde 'Gazetede ya da internet haber sitesinde yayımlanan köşe yazısı ancak yazarın ve yayımcının izniyle haber sitesine konulabilir' kuralı vardır. Beşinci maddede ise 'İnternet haber sitelerinin sorumluları, gazetecilik kaygısıyla hareket ederler' şeklinde bir kural bulunmaktadır ki yayıncılıkta esas bu olmalıdır"

Medya Etik Kurulu açıklamasında, yayıncılık kurallarına uymayarak mesleki etik değerlere aykırı davranan yenibakisgazetesi.com’un uyarılmasına karar verildiği ifade edildi.