Haravgi’nin haberine göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Antonio Costa’nın Güney Kıbrıs’a gideceğini açıklarken “BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki yeni inisiyatifinde AB’nin güçlenmiş rolü belirleyici ve özlüdür” ifadesini kullandı.

Rum Sözcü Letimbiotis, Costa’nın Güney Kıbrıs ziyaretinin AB’nin önümüzdeki dönemde ana önceliklerini belirlemesi gereken ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma hedefiyle inisiyatif aldığı bir zamana denk geldiğine işarete etti.

Letimbiotis, Costa’nın Avrupa Konseyi başkanlığına hazırlık çerçevesinde, AB açısından önümüzdeki kritik döneme dair ortak yaklaşım ve politika belirlemek üzere AB üyesi devletleri ziyaret etmekte olduğunu, Güney Kıbrıs’a da bu amaçla gideceğini söyledi.

Bugün gerçekleşecek ziyareti çerçevesinde Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Antonio Costa’yı bugün saat 10.00’da Rum Başkanlık Sarayı’nda ağırlayacak, ardından Lefkoşa Surlariçi’nin Güney Kıbrıs’ta kalan tarafını ve Yeşil Hat boyunu gezdirecek. Hristodulidis ayrıca Costa ve heyeti onuruna akşam yemeği verecek