Yemen'in farklı kentlerinde meydana gelen sel felaketinde kaybolanlarının sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi.

Yemen Kızılayından yapılan yazılı açıklamada sel felaketinin güncel bilançosu paylaşıldı.

Açıklamada, Taiz, Hudeyde, Hacce, Amran, Sada, Zemmar ve Sana'daki şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 12 kişinin kaybolduğu ifade edildi.

Su baskınlarından 93 bin 440 kişinin zarar gördüğü, 3 bin 640 kişinin de yerinden olduğu aktarıldı.

Yemen'de sel felaketiyle ilgili daha önce yapılan açıklamalarda 45 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise kaybolduğu bilgisi geçilmişti.