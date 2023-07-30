Yemen'in orta kesimindeki Marib'de uluslararası yardımlarda yaşanan düşüş nedeniyle kıtlık yaşamasının kaçınılmaz olduğu değerlendiriliyor.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Marib Valilik Müsteşarı Abdurabbu Miftah, Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluşlararası Daimi Komitesine bağlı Yerinden Edilmişlerin Durumunu İnceleme Ekibinin Başkanı Lewis Sida ile bir araya geldi.

Miftah, görüşmede, BM ve diğer uluslararası kuruluşların yaptığı insani yardımlarda yaşanan azalma nedeniyle Marib'deki yerel yönetimin, göçmenler ve yerinden edilenlere gerekli hizmeti sunmakta sıkıntı yaşadığına dikkat çekti.

İnsani yardımlardaki azalma nedeniyle Marib'de kıtlık yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu kaydeden Miftah, yardım kuruluşlarını Afrikalı göçmenler ve yerinden edilenlere karşı üzerine düşeni yapmaya, gıda, su, barınak, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi temel hizmetleri sunmaya çağırdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada Yemen'deki savunmasız insanları desteklemek için 4,3 milyar dolar yardım çağrısında bulunmuştu.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle yaşanan insani kriz, her geçen gün daha da büyüyor.