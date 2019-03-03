Kahvaltıda ne yapsam? Pazar kahvaltıları için 13 lezzetli kahvaltı tarifi

Pazar kahvaltısı dünyanın en güzel şeyi değil de ne? Pazartesi sendromuna Pazar gününden başlamamızın nedeni kesinlikle kahvaltısı. Kahvaltıda ne yapsam diye düşünüyorsan artık düşünmene çok gerek kalmadı. Birbirinden harika kahvaltı tarifleri ile kahvaltıya ne yapsam diye düşünmeye son! Hadi gelin o kahvaltıyı ziyafete dönüştürecek birbirinden şık lezzetlere bir göz atalım!

1. Kahvaltıda börek dediğin içinde her şeyi bulundurur!

Kahvaltıya her türlü börek yakışır ancak içinde her şey olan börek efsane olur.

Kahvaltı Böreği Tarifi

Milföy hamuru

3 yumurta

3/4 SB kaşar peyniri

8 adet sosis

Fırını 190 dereceye ayarlayın. Yumurtaları çırpın. Daha sonra tavaya alıp karıştırarak pişirin. Yumurtalar soğurken. Milföylerin içerisine yumurta sosis ve peynirleri koyun ve rulo şeklinde sarın. Hamurların üzerine yumurta sürün ve 15-20 dk kadar pişirin.Dilerseniz haşlanmış patates de ekleyebilirsiniz.

2. Kahvaltılık malzemeleri bir araya toparlayıp pizzada birleştirmesek mi?

Pizza yerine kahvaltıda pideyi tercih eden milletiz ancak yapması biraz zor oluyor. Onun yerine daha kolay bir alternatif olan pizzayı deneyebiliriz.Tarif için tıklayın https://onedio.com/haber/italya-da-bile-arayip-da-bulamayacaginiz-agzinizin-suyunu-akitacak-pizza-tarifleri-684747

3. Omletsiz kahvaltı mı olur?

Evet bu sefer omletleri lokmalık kişiye özel yapabilirsiniz. Üstelik sevilmeyen malzemeleri de çıkartabilirsiniz.

Muffin Omlet Tarifi

1 adet dolmalık biber

3 dal taze soğan

4 küçük kiraz domates

6 yumurta

1/2 TK tuz

50 gr kaşar peyniri

Bir avuç ıspanak

2-3 damla acı sos

Sucuk

Sosis

Fırını 200 dereceye ayarlayın. Daha sonra yumurtaları çırpın ve diğer malzemeleri minik minik doğrayıp karışıma ekleyin. Dilediğiniz malzemeleri ekleyip çıkartabilirsiniz. Daha sonra muffin kalıplarını yağlayın ve yumurtaları ekleyin 15-18 dk pişirin.

4. Omlet değil yağda yumurta severseniz koşun biraz pastırma alın!



Omlet yerine sahanda yumurta sevenleri de mutlu edecek şey muffin kalıpları. Hem pişirmesi hem sunması rahat oluyor!

Muffin Kalıplarında Yumurta Tarifi

12-20 dilim pastırma

12 adet yumuta

Tuz

Karabiber

Taze kekik

Fırını 200 dereceye ayarlayın. Muffin kalıplarını yağlayın. Pastırmaları kenara koyun ve içerisine yumurta kırın. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirip 10-12 dk yumurta ne kadar pişkin sevdiğinize bağlı olarak pişirin. Taze kekik ile servis edin.

5. Masanın bir başka yumurtası da tabii ki menemen hem de kimyonlu!

Menemenin her halini severiz de bu sefer biraz da kimyon ekleyip mükemmele ulaştırabiliriz.

Kimyonlu Menemen Tarifi

600 gr domates

4 YK zeytinyağı

6 adet yeşil soğan

4 diş sarımsak

1/2 TK kimyon

Bir tutam kırmızı biber

4 adet yumurta

3 YK maydanoz

Tuz

Karabiber

Bir tavaya zeytinyağını yeşil soğanı koyun ve soteleyin. Üzerine sarımsak, domates ve baharatları ekleyin. Domatesler sos kıvamına gelince 4 yuva açın ve yumurtaları kırın. Dilerseniz yumurtaları dağıtıp pişirin dilerseniz beyazları pişene kadar bekleyin ve maydanoz ile servis edin.

6. Çıtır çıtır olmazsa olmazlardan...

Ekmek hamurunun dönüşebileceği en güzel lezzet tabii ki pişi. Onsuz kahvaltı sofrası tam olmaz!

Pişi Tarifi

3 SB un

1 YK kuru maya

1/2 TK şeker

1,5 TK tuz

1 SB ılık su

Sıvı Yağ

ya da bunların yerine Ekmek Hamuru

Ilık suda mayayı ve şekeri eritin. Unun çevresine tuzu serpin ve mayayı yavaş yavaş una yedirip hamur elde edin. Daha sonra yaklaşık 1-1,5 saat mayalanmaya bırakın. Dilerseniz ekmek hamuru ile de yapabilirsiniz. Kabaran hamurdan minik parçalar alarak derin yağda kızartın.

7. Bir annenin en güzel yaptığı şey: Gözleme!

Pazar kahvaltısında mis bir koku ile uyanırsınız. Anneniz kalkıp sizin için gözleme yapmıştır. O mis koku bütün bir günü mutlu geçirmenize neden olabilir.

Peynirli Gözleme Tarifi

6 SB un

2 TK tuz

1 paket kuru maya

1 TK şeker

2-2,5 su bardağı su

Peynir

Maydanoz

Dereotu

Maya, ılık su ve şekeri karıştırın ve bekletin. Tuzu unun çevresine serpin ve una yavaş yavaş mayalı karışımı ekleyin. Hamuru elde ettikten sonra incecik açık içerisine peynir, maydanoz ve dereotu koyun ve kapatın. Üzerini yağlayıp tavada kızartın. Dilerseniz hazır yufkadan başka harçlar kullanarak da yapabilirsiniz.

8. Gözleme yapmaya üşenenler de böyle gelsin!

Lavaş zaman zaman hayat kurtarıcı olabilir. Mesela kahvaltı için gereken malzemeleri içine hapsedip çıtır çıtır bir gözlemeye dönüştürülebilir.

Kahvaltılık Lavaş Gözleme Tarifi

8 adet lavaş

2 YK sıvı yağ

3 SB kaşar peyniri

16 dilim salam ya da jambon

1 SB taze soğan

4 yumurta

Yumurtaları çırpın ve tavada karıştırarak pişirin. Daha sonra lavaşların içerisine peynir, jambon, yumurta, tuz ve karabiber ekleyin ikiye katlayın ve tavada çıtırlaşana kadar pişirin.

9. Masanın yıldızı olmazsa olmaz!

Genellikle üzerine bir de domatesli sos olur hatta evde varsa biber ve patlıcan da eşlik eder. Ama vazgeçilmezlerden biri patates kızartmasıdır.

10. Gelmeden önce kokusu uyandıranlarda bugün!

Sucuksuz Pazar kahvaltısı olmaz. Haftada bir yenir ama kesin yenir. Bu sefer sucukları çıtır ekmeklerin üzerine almaya ne dersiniz?

Tarifi için tıklayın https://www.refikaninmutfagi.com/tarifler/yakisikli-sucuk-ekmek-tarifi/

11. Tost ekmeklerini de Pazar kahvaltısına uygun hale getirelim!

Tost ekmeklerinden çıtır çıtır bir börek yapabileceğinizi söylesem.Tarif için tıklayın https://onedio.com/haber/agzinizin-suyunu-akitip-sizi-anlik-acliktan-kurtaracak-pratik-rulo-lezzetler-562142

12. Ekmek yerine sıcacık bazlama da olabilir!

Çıtır çıtır ekmek de güzel fikir ama sıcacık ve yumuşacık bazlama daha cezbedici!

Bazlama Tarifi

3-4 SB un

1,5 TK kuru maya

1 TK tuz

1/2 TK şeker

2 SB ılık su

Su, maya ve şekeri karıştırın ve bekletin. Tuzu unun çevresine serpin ve maya ile karıştırarak hamur elde edin. Sonrasında mayalanması için bekletin. Yağlanmış tavada bezeleri pişirin.

13. Son olarak tatlılar!

Minik tatlıları süslemek aslında çok kolay!

Minik Lolipop Pankek Tarifi

1/2 SB un

1 YK şeker

1 TK kabartma tozu

1/4 TK karbonat

1/4 TK tuz

1/2 SB yoğurt

1-2 YK süt

2 YK erimiş tereyağı

1 yumurta

Kuru malzemeleri karıştırın. Daha sonra sıvı malzemeleri karıştırın ve iki karışımı birleştirin. Yağlanmış tavaya 1-2 YK kadar harçtan dökün dilerseniz lolipop çubukları takarak pişirin. Dilerseniz şişlere takıp meyvelerle birleştirin.



