15 dakikada tencerede pizza

Malzemeler

1 yumurta

1 kahve fincanı yoğurt

3 kahve fincanı un

1 kabartma tozu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Sosu için:

Salça, ketçap

Kekik

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Sarımsak rendesi

Salam, sucuk, sosis, zeytin, biber, kaşar vs ne isterseniz

Yapılışı

Yumurtayı, yoğurdu, tuzu ve sıvı yağı ekleyip çırpalım. Unu ve kabartma tozunu da ekleyip karıştıralım, yumuşak hatta cıvık bir hamur olacak. Yağladığımız yapışmaz bir pilav tenceresine elimizi yağlayarak yayalım. Kenarı hafif yüksek olsun ki malzeme akmasın. Üzerine hazırladığımız sosu kaşıkla sürelim, üzerine biraz kaşar rendesi yayalım. Onun üzerine salam, sucuk, sosis, zeytin vs koyalım. Üzerine biber dilimleyip tekrar kaşar dökelim. Tencereyle kapak arasına havlu koyup (terleyip damlamasın diye) büyük gözde altını kısarak 15 dakika pişiriyoruz. Mükemmel, harika, süper ötesi. Afiyet olsun.