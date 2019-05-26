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15 dakikada tencerede pizza

15 dakikada tencerede pizza

26 Mayıs 2019 Pazar 10:19
15 dakikada tencerede pizza

Malzemeler

  • 1 yumurta
  • 1 kahve fincanı yoğurt
  • 3 kahve fincanı un
  • 1 kabartma tozu
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz

Sosu için:

  • Salça, ketçap
  • Kekik
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Sarımsak rendesi

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Üzeri için:

  • Salam, sucuk, sosis, zeytin, biber, kaşar vs ne isterseniz

Yapılışı

Yumurtayı, yoğurdu, tuzu ve sıvı yağı ekleyip çırpalım. Unu ve kabartma tozunu da ekleyip karıştıralım, yumuşak hatta cıvık bir hamur olacak. Yağladığımız  yapışmaz bir pilav tenceresine elimizi yağlayarak yayalım. Kenarı hafif yüksek olsun ki malzeme akmasın. Üzerine hazırladığımız sosu kaşıkla sürelim, üzerine biraz kaşar rendesi yayalım. Onun üzerine salam, sucuk, sosis, zeytin vs koyalım. Üzerine biber dilimleyip tekrar kaşar dökelim. Tencereyle kapak arasına havlu koyup (terleyip damlamasın diye) büyük gözde altını kısarak 15 dakika pişiriyoruz. Mükemmel, harika, süper ötesi. Afiyet olsun.

Anahtar Kelimeler:
Tencerede Pizza
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