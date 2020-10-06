Serbest Kürsü / Levent Özadam
Sağlık Bakanı Ali Pilli pandemi sürecinde sürekli olarak şunu söyledi;
Biz bu işi başardık!
Ekibini de ortaya koymuştu çünkü...
Kendisinin Allah’ı var onun samimiyetine inanıyoruz!
En çok eleştirilen bakan olsa da en azından iyi niyetinden kuşkumuz yok...
Kurultayda çok çalışıp bakanlık koltuğuna oturmayı bizim seçim parametrelerimize göre kazandı!
Çok talihsiz bir dönemde o koltukta zor anlar yaşadı...
Yine de bizi ekranlarda gülmeyi başardı!
Tek hatası ekibini yanlış kurmakta yaptı...
Darbe üstüne darbe yedi!
Bakanlığın diğer kurumlarla iletişimine seçtiği müsteşar büyük zarar verdi...
Ha keşke bu makama bir hekim seçmeseydi!
Çünkü artık bu işler bir hekimin ya da sağlık çalışanının değil iyi yöneticilerin işidir...
Bir hekim ne kadar mesleğinde iyi olursa olsun bu demek değildir ki yöneticilikte de bu özelliklere sahip olacak!
...
Sağlık Bakanlığı hatalı kararlar almaya devam ediyor...
Ama bu hatalar Pilli’den daha ziyade müsteşarının marifetleri!
Keyfi karar ve uygulamalarla hemen herkesi karşısına almış durumda...
Müsteşar ile kim görüşse arayıp dert yanıyor;
Böyle yöneticilik olmaz diye!
Kapısını çalanları adam yerine bile koymuyormuş...
Bu süreçte katkı koymak isteyenleri kovmaktan beter ediyormuş!
Bakan da kendisinden şikayetçi ama tamamen kendisine teslim olmuş vaziyette...
Tün ihalesiz alımlar onun inisiyatifinde!
Artık alımlarda MİK devre dışı ya...
Hesap soran olmayınca hesap veren hiç yok!
Çünkü hükümet çok büyük bir hata yaparak tüm sağlık alımlarını bakanlığa devretti...
Şu anada kadar milyonlar akıtıldı ama hiçbirinde de şeffaf olunmadı!
Ensesi kalınlar iş aldı...
Olmayanlar yaya kaldı!
...
Müsteşar istihdamlar konusunda da boş durmamış...
İşi gücü iyi olan, mekanı bile bulunan yeğenini Sağlık Bakanlığında görevlendirmiş!
Artık o da sırtını devlete yaslayanlar listesine girmiş...
Yeğeninin köyünden sürekli şikayetler geliyor!
Bizim başımız kel midir diye...
Maalesef istihdamlar seçimin hemen öncesine getirildi ve kararlar iki dudak arasında verildi!
Sınav yok, sorgu yok, sual yok...
Liyakat hiç yok!
Seçimler öncesi geleneğimiz bir kez daha bozulmadı...
Devletin kaymağını yiyenler ve devletin kapısına bile yanaşamayan gençlerimiz bir kez daha ikiye bölündü!
İşte sırf bunun içindir seçimler bittikten sonra hem bakanlık adına alınan malzemeler hem de istihdamlar yeniden masaya yatırılmalıdır...
Bu devlet varsa içinde yaşadığı her birey için vardır!
Devlet olanaklarını seçim gaylesini fırsat bilenler, eşi dostu devletin arka kapısından memur yapanlar ortaya çıkarılmalı ve deşifre edilmelidir...
Eskiden bu işler gizli kapaklı yapılırdı...
Özellikle kırsal kesimden hemen her gün bir ihbar geliyor...
Seçimlere resmen müdahale ediliyor diye!
Bize gönderilen yazışmaları buradan aktarsak çoğunun dudağı uçuklar...
Hoş eskiden de seçim önceleri bu tür olayları çok yaşadık!
Ama bu kadar açık ve seçik değil...
Zira bu işin de bir raconu vardı!
Şimdi insanların gözünün içine baka baka kimini kötüleyerek kimine de överek resmen müdahale etmeye çalışıyorlar...
En üzüldüğümüz ise bu işlere ilim yuvası olan üniversitelerimizi de karıştırmaları oldu!
Önlerini bile göremeyen bazı eğitim kurumları gazetelere paralı ilanları vererek seçim propagandası yapıyor...
Bari biraz cesur olsunlar!
Dolaylı değil de direkt olarak desteklenmesini istedikleri adayların isimlerini versinler...
O kadar cesaretleri de mi yok yani!
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