Milli Eğitim Bakanlığı ile T.C. Yeditepe Üniversitesi arasında, eğitim alanında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, A level sahibi öğrencilere ayrılan kontenjanlara başvuru süresi 5 Eylül Perşembe gününe kadar uzatıldı.

Başvuru için gerekli belgelerin, 5 Eylül Perşembe gününe kadar, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi'ne ulaştırılması gerekiyor. Başvuru tarihinden sonra teslim edilen belgelerin üniversite tarafından dikkate alınmayacağına işaret edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, A level sonuçlarına sahip öğrencilere 10 fakülte ve 51 programda tam burslu 105 kontenjan ayrıldığını belirtti.

Başvuruda talep edilen belgeler şunları:

“KKTC kimlik fotokopisi (2 adet), KKTC lise diploma fotokopisi (2 adet), A Level derslerinin UMS puanlarını gösteren onaylı belge (mezun olunan liseden ve Genel Ortaöğretim Dairesi'nden onaylı) (2 adet)”

Başvuru koşulları ise; “A Level sınavından alınan üç dersin notuyla başvuru yapılır. Bu derslerden en az ikisinin başvuru yapılacak programla ilgili olması ve ders notlarının en az C notu olması gerekmektedir. Üçüncü ders, dil dersleri hariç alan dışı olabilir en az C notu alma şartı” olarak belirtildi.

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