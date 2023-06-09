YEDİKONUK YÜDİ'DE GÜÇ DEPOLUYOR
Ergün Yahat
Hafta sonu başlayacak olan BTM liglerine yükselme maçlarına Abdi Morkaya önderliğinde kulüp başkanı Davut Sevindik teknik direktör Yunus Emre Yılmaz yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.
YEDİKONUK YÜDİ'DE GÜÇ DEPOLUYOR
Ergün Yahat
Hafta sonu başlayacak olan BTM liglerine yükselme maçlarına Abdi Morkaya önderliğinde kulüp başkanı Davut Sevindik teknik direktör Yunus Emre Yılmaz yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.
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