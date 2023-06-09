LTB’den İş Yerlerine Yönelik Hem Denetim Hem De Bilgilendirme Yapıldı LTB’den İş Yerlerine Yönelik Hem Denetim Hem De Bilgilendirme Yapıldı

YEDİKONUK YÜDİ'DE GÜÇ DEPOLUYOR

Ergün Yahat

Hafta sonu başlayacak olan BTM liglerine yükselme maçlarına Abdi Morkaya önderliğinde kulüp başkanı Davut Sevindik teknik direktör Yunus Emre Yılmaz yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.