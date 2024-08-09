Bugün başlayacak kayıt kabulü 25 Ağustos’ta tamamlanacak. 6 hafta sürecek kurslar cumartesi günleri 15.00-18.00 saatleri arasında Lefkoşa’da yapılacak. Eylül ayında başlaması planlanan kurslarla ilgili kesin tarih önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

Kurslara katılmak isteyenler YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Ali Birsen’e 0533 831 15 87 numaralı telefondan ulaşabilecek.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Birsen, “Geleceğin liderlerini yetiştirmek, ülkemizin siyaset ve diplomasi alanında ihtiyaç duyduğu donanımlı bireyleri kazandırmak amacıyla Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı önderliğinde Siyaset ve Diplomasi Akademisi'ni başlatıyoruz” dedi.

Birsen, kursların siyaset ve diplomasi alanında kariyer yapmak isteyen her yaştan YDP mensubuna açık olduğunu belirterek, bu girişime destek de istedi.