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YDP KKTC’nin zencisi mi?

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

23 Aralık 2020, 04:47

YDP’yi hiçleştirmek isteyenler var.

Yada YDP’ye karşı diğer partileri goflamak isteyenler.

“Arıklı kendini Başbakan sanıyor” gibi.

“En iyi kurumları YDP aldı” gibi.

“Arıklı Başbakan Yardımcısı niye oldu” gibi.

Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım.

Arıklı’yı eleştirenler esasında Arıklı’yı ne ile suçluyor?

Irkçılık ile.

Peki Arıklı’yı kıyasıya eleştirenlerin tavrı ne?

Irkçılık.

*****

Hükümet kurulalı 2 hafta, güvenoyu alalı 2 gün.

İcraat yapmış mı Arıklı?

KIBTEK’i ırkçı yaklaşımda istihdamla doldurdu mu?

E beklesek biraz.

Görsek şu Erhan Arıklı’nın ne yapacağını.

Yanlış mı yapacak?

Keselim cezasını kamuoyu olarak.

Ama ne demişti Rahmetli Demirel?

Doğmamış çocuğa don biçmem demişti.

E biraz insaf be arkadaşlar.

Doğmamış çocuğa neden don biçiyoruz?

Demokratlık, YDP hükümet olana dek miydi?

Hoşgörü, Arıklı Bakan olana dek miydi?

******

YDP ile ilgili beklenmesi gerekiyor.

Denenmemiş tek parti idi.

Şimdi denenecek.

Ak mı kara mı olduğu görülecek.

Yanlış yaparlarsa yok olup gitsinler.

Ha doğru yaparlarsa da büyüsünler zaten.

Yıllardır halka yönelik icraat istemedik mi?

Hodri meydan işte.

Şimdi izleyelim YDP’yi.

Hükümet etmeyi becerecekler mi?

Yoksa beceremeyecekler mi?

*****

Ama sonucu görmek için beklenmeli.

Hoşgörü YDP’den de esirgenmemeli.

Apar topar idam sehpasına itilmemeli.

Haksızlık yapılmamalı.

Sonuçta YDP de bu coğrafyanın bir partisi.

Oy verenleri de bu ülkenin evlatları.

En basiti YDP, KKTC’nin zencisi değil.

Ve bu noktada Arıklı/YDP’ye çok iş düşüyor.

İnadına hizmet etmeliler.

İnadına icraat üretmeliler.

İnadına kamu yararı faaliyet gerçekleştirmeliler.

Ve inadına ırkçı olmadıklarını ispat etmeliler.

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