Yayla köyünde 17 Mayıs'ta, bir şahsa ait tarla içerisinden 4 rulo balyanın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.Ö.(E-42) tutuklandı.
Yayla köyünde 4 rulo balya çalan bir kişi tutuklandı
Yayla köyünde 17 Mayıs'ta, bir şahsa ait tarla içerisinden 4 rulo balyanın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.Ö.(E-42) tutuklandı.
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