Jant hırsızı mahkemeye çıkarıldı Jant hırsızı mahkemeye çıkarıldı

Yayla köyünde 17 Mayıs'ta, bir şahsa ait tarla içerisinden 4 rulo balyanın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.Ö.(E-42) tutuklandı.