Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Yaşlı Gözlemevi’nin, yaşlılara yönelik kötü muamele ve şiddet olaylarına dikkati çektiği belirtildi.

Politis gazetesi “Yaşlılara Yönelik 220 Şiddet Şikayeti” başlıklı haberinde, Yaşlı Gözlemevi’ne yapılan, yaşlılara yönelik şiddet ve kötü muamele şikayetlerine yer verdi.

Gazete yapılan şikayetler arasında, bir hizmetçi tarafından yaşlı bir kadının çıplak olarak fotoğrafının çekilmesi ve bunun sosyal medyaya konması, bir başka yaşlının sıcak suyla yakılması, yaşlıların çocukları tarafından şiddet görmesi gibi durumların bulunduğunu yazdı.

Ocak-Kasım 2023 tarihleri arasında 220 şikayetin yapıldığını yazan gazete, bu şikayetlerin yüzde 65’inin duygusal istismar ve yaşla ilgili ırkçılık; yüzde 12’sinin ihmal; yüzde 9’unun bakımevlerindeki ihmal ve şiddet; yüzde 8’inin ekonomik istismar ve yüzde 6’sının ise fiziksel şiddet olduğunu belirtti.

Politis gazetesi bir başka haberinde ise Larnaka Ağır Ceza Mahkemesi’nin, kendi kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 34 yaşındaki Hintli babaya, 9 yıl hapis cezası verdiğini yazdı.

(FK/ÖK)