jenkins: “49 yılda bir bakımevi yapılamadı, bizim gerçeğimiz
budur. Yoksul yaşlılarımız ölüp kurtulmak için dua ediyor…”
Lefkoşa, 26 Temmuz 23 (TAK): Yaşlılar için sokağa çıkan sivil toplum örgütü temsilcileri, insan onuruna yaraşır bir bakımın herkesin hakkı olduğunu vurgulayarak,
yeni bakımevleri inşa edilmesini, var olanların da imkanlarının
iyileştirilmesini talep etti.
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin öncülüğünde bugün Sağlık
Bakanlığı ve Başbakanlık önünde eylem düzenlendi.
Hükümetin yaşlılar için kamu politikası geliştirmesi, 2024 bütçesinden
bunun için kaynak ayrılması taleplerinin dile getirildiği eylemde, ekonomik
krizin yaşlıları ve özel bakımevlerini ciddi şekilde etkilediği ifade edildi.
Sivil toplumdan, siyasi partilerden, kurum ve kuruluşlardan
temsilci ve yetkililerin de katılarak destek verdiği eylemde, “Kimsesiz yaşlılar
hastanelerde yapayalnız”, “İlaçsız kalmak ölümden beter”, “Vaat değil bakımevi
istiyoruz” gibi dövizlerin taşındı. Sağlık Bakanlığı’ndan Başbakanlığa yüründü
ve hükümetten talepler burada da dile getirildi.
- Jenkins: “Yaşlılarımız
ölüp kurtulmak için dua ediyor”
Sağlık Bakanlığı önünde basına açıklama yapan, uzun süredir ihmal
ve istismar edilen yaşlıların sesi olmak için sokağa çıktıklarını söyleyen Yaşlı
Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice
Jenkins, yaşlılarla ilgili verilen hiçbir sözün tutulmadığını savundu.
Jenkins, “Bu devlet kurulalı
49 sene oldu. 49 senede bir bakımevi yapılamadı. Bir bakımevi yapmaktan aciziz, bizim gerçeğimiz budur. Yoksul
yaşlılarımız refakatçileri yok diye, devlet hastanelerinde yapayalnız kalıyor, ölüp
kurtulmak için dua ediyor…” şeklinde konuştu.
Huzurevleri ve yaşlı bakımevlerinin standartlarını
yükseltmek için yasa hazırladıklarını, bunun Cumhuriyet Meclisi’nden
geçirilmesini beklediklerini ifade eden Jenkins,
hükümetin bakımevi standartlarının yasaya uygun hale getirilmesi için nasıl
bir yol izleyeceğini sordu.
Jenkins, “Şu
anda var olan hiçbir bakımevi, yasanın gerektirdiği standartlara sahip değil,
bunu herkes bilmeli…” dedi.
-“Yaşlılara nasıl bir bakım vaat ediyorsunuz?”
Bakımevleri için arazi ve kredi verilip verilmeyeceğini, 2024
mali yılı bütçesinde bunun için kaynak ayrılıp ayrılmadığını, buralarda çalışacak
personelin eğitimi için ne yapılacağını soran Hatice Jenkins, yaşlılara nasıl bir bakım vaat edildiğini duymak
istediklerini söyledi.
Bakıma muhtaç yaşlı sayısının
her geçen gün arttığını, bakımevlerinde tek bir kişilik bile yer kalmadığını ifade
eden Jenkins, yıllardır Kalkanlı
Bakımevi’nin tamir, Lapta Huzurevi’nin de inşa edilemediğini belirtti.
-“Özel bakımevlerinin durumunu içler acısı”
Özel bakımevlerinin durumunu “içler acısı” diye niteleyen Hatice
Jenkins, hiçbir devlet desteği verilmeyen
bu bakımevlerinde 5 bin TL sosyal yardım maaşı alan yaşlılara bakıldığını ancak
bugün bir yaşlının bakım masrafının 15 bin TL civarında olduğunu söyledi.
Kaderine terk edilen özel bakımevlerini iyileştirmek için hiçbir
adım atılmadığını da savunan Jenkins,
devletin bakamadığı yoksul, engelli ve hasta yaşlıların buraya gönderildiğini
söyledi.
Yaşlılara verilen 5-6 bin TL’lik sosyal yardım maaşının karın
dahi doyurmadığını da kaydeden Hatice
Jenkins, 5 yıldır bunun düzeltilmesini beklediklerini de belirtti.
-“O korkunç video ortaya çıkmasaydı…”
Bakımevlerinde kalan kimsesiz yaşlıların devletin sağlık
hizmetlerine erişemediğini, ihmal ve istismar edildiğini savunan Jenkins, “O korkunç video ortaya
çıkmasa Sınırüstü Bakımevi’ni uzaktan seyretmeye devam edeceklerdi” ifadesini
kullandı.
Jenkins, bu
olayın üzerinden bir buçuk yıl geçtiğini ancak Sınırüstü Bakımevi’nin hâlâ tamir
edilmediğini, sorumluluğun da başkalarına atıldığını söyledi.
Bugün Sosyal Sigortalardan emekli olan ancak asgari ücretin
altında maaşı alan yaklaşık 13 bin civarında kişi olduğunu söyleyen Jenkins, bu insanların da önümüzdeki
yıllarda bakıma ihtiyaç duyacağını ancak maaşlarının buna yetmeyeceğini ifade
etti.
Hükümetin yaşlılara yönelik kamu politikası geliştirmesi ve
bunu uygulamak için 2024 bütçesinde kaynak aktarmasını talep eden Jenkins, “İnsan onuruna yaraşır bir bakım
en doğal insan hakkıdır. Yaşlılarımıza nasıl bir bakım vaat ediyorsunuz…?”
dedi.
-Siyasi partilerden ve sivil toplum örgütlerinden eyleme
destek
Hatice Jenkins,
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin eylemine destek veren örgütleri "Akova
Kadınlar Derneği, Alzheimer Derneği, Bağımsız Gençlik Derneği, Bağımsızlık
Yolu, Cumhuriyetçi Türk Partisi, DAÜ-SEN, Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı, Evrensel
Hasta Hakları Derneği, GÜÇ-SEN, Polifonik Korolar Derneği, Kıbrıs Türk Barolar
Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, Kuir Kıbrıs Derneği, Larnaka Türk Kadınlar
Birliği, Mağusa İnisiyatifi, Mağusa Kadın Merkezi Derneği, MASDER, Mağusa Kültür
Derneği, Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Özgür Sanat
Tiyatro ve Kültür Derneği, Sol Hareketi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Yeniboğaziçi
Kadınlar Derneği" olarak belirtti.
(RÇ/GÜL) Fotoğraflı
Haber: Rahme Çiftçioğlu - Fotoğraf: Süleyman Önal