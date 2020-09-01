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Yeni Shakespeare büstü bugün yerine konuldu

Ünlü yazar William Shakespeare’in büstü yaklaşık 2 ay önce kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalınmıştı.  bugün saat 10:30 da yeni Shakespeare büstü çalınan eski büstün üzerine monte edildi.

01 Eylül 2020 Salı 14:15
Yeni Shakespeare büstü bugün yerine konuldu
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Othello Parkı içerisinde yaptırılan ünlü yazar William Shakespeare’in büstü yaklaşık 4 yıl önce Gazimağusa Belediyesi tarafından yürütülen Suriçini Canlandırma Projesi kapsamında Sanatçı Ümit İnatçı yönetmenliğinde Gazimağusa Belediyesi tarafından Othello Kalesi’nin girişine yaptırılmıştı. Büst 30 temmuz 2016 tarihinde Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve dönemin Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından törenle açılmıştı.Othello Kalesi’nin girişine yaptırılan büst tarihi dokusuyla kente güzellik katıyordu.

Ünlü yazar William Shakespeare’in büstü yaklaşık 2 ay önce kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalınmıştı.

Geçen zaman içinde Sanatçı Ümit İnatçı yeniden bir Shakespeare’in büstünü yaptı. Ümit İnatçı, "Shakespeare'e son estetik dokunuşlar. Çaldılar yerine yenisini yapıyoruz; daha büyüğünü... Yakında boş kalan kaidesinde yerini alacak" paylaşımında bulunmuştu.

Shakespeare’in büstü bugün saat 10:30 da yeni Shakespeare büstü çalınan eski büstün üzerine monte edildi

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Anahtar Kelimeler:
Shakespeare
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