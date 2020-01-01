Yalnız olmanın 7 acı nedeni

Her insanın yalnızlıktan muzdarip olduğu bir dönem vardır. Bazen bunun nedenini eski sevgilinin bedduasını alma ya da kader olarak tanımlayabiliyoruz. Peki gerçekte neden yalnız olduğunu hiç düşündün mü? Acı da olsa, yalnız olmanın nedeni sana açıklayacağız.

Hayatımız ve ilişkilerimiz üzerinde kabul etmek istediğimizden çok daha fazla kontrole sahibiz. Hayır, ilişki sorunlarımız her zaman kontrolümüz altında değildir. Ancak kendinizi tekrar tekrar aynı durumlarda bulduğunuzda, yeniden değerlendirme zamanı gelmiş olabilir.

Yalnız olmaktan hoşlanıyorsan, bu listeden bir şey anlamayabilirsiniz. Ancak, içine bakmaya ve kendiniz için değişiklikler yapmaya çalışıyorsan, okumaya devam et. İşte yalnız olmanın 7 nedeni.

1-Kendine çok müdahale ediyorsun

Ve bu her zaman kötü bir şey değildir, çünkü daha iyi insan olmanı sağlayabilir. Bununla birlikte, bencil olma noktasındaysan asla sevgiyi bulamazsın. İlişkiler, uzlaşma ve fedakarlık gerektirir ve bu bencil insanların yapabileceği bir şey değildir.

2-Aktif olarak birini bulmaya çalışmıyorsun

Bazen hayat insanları bizim yönümüze doğru atar, ancak durum her zaman böyle değildir. Birinin hayatınıza girmesi için sevgiye açık olmalısınız.

3-Özgüvenin yok

Çoğu zaman, diğer insanları nasıl görüyorsak, kendimizi de öyle görürüz. Sadece bu değil, kendimizin en kötü kısımlarına odaklandığımızda, sürekli onu düşünürüz. Sen kendine inanmıyorsan, neden bir başkası sana inansın ki?

4-Çok yargılayıcısın

Herkesin kusurları vardır ve hiç kimse mükemmel değildir. İlişkiler, doğası gereği başka bir kişiyi oldukları gibi kabul etmemizi gerektirir. Eşinizi yargılamak kolay olsa da, yapmamalısınız, çünkü herkesin kendimiz de dahil olmak üzere, onları arzu edilir yapılan özellikleri vardır.

5-Kendinizi çok fazla düşünüyorsunuz

Herkesten daha iyi olduğunu düşünüyorsan, bir başkasının seni mutlu etmesini nasıl beklersin?

Hiç kimse mükemmel değildir.

6-Eski sevgiline takılı kalmışsın

Aktif olarak anlamasak bile, bilinçaltımızda eski sevgilimize takılı kalabiliriz. Hala eski fotoğraflara bakıyorsan, sosyal medya hesaplarını takip ediyorsan, arkadaşlarına onunla ilgili sorular sorarsan veya sürekli olarak kendisiyle konuşuyorsan, ilerlemeye hazır olamazsın.

7-Fazla kontrolcüsün

İnsanların her hareketine karışamazsın. Bu şekilde kimseyi çevrende tutamazsın.

Sonunda, yorulurlar ve yollarına devam ederler. Kimse, sürekli ona ne yapması gerektiğinin söylenmesini istemez.