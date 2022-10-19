Vitamin eksikliğinin 5 tuhaf işareti!

İşlenmiş yiyeceklerle beslenilen günümüzde, vitamin eksikliği çekmek oldukça doğal. Bunun sebebi doğru besinleri tüketmemek ya da sindirim sorunları yüzünden olması gerektiği gibi özümseyememek olabilir. Hastalanmayabilirsiniz ama vitaminler vücutta tüm biyokimyasal reaksiyonlarda kofaktör olduğu için işleyiş bozuklukları yaşarsınız. Ve bu aksaklıklar bazen gizemli yollarla tezahür edebilir.

Ağzınızın köşelerinde çatlaklar

Demir, çinko ve Niasin (B3), riboflavin (B2), B12 gibi vitaminlerin eksikliğini gösterir. Eğer bir vejetaryenseniz, bağışıklık sistem,iniz için gerekli proteinleri ve vitaminleri ihmal ediyor olabilirsiniz. Yapmanız gereken, daha fazla tavuk, somon, ton balığı, yumurta, istiridye, güneşte kurutulmuş domates, pazı, tahin, fıstık yemek olmalıdır. Demir emilimi, aynı zamanda enfeksiyonları da önleyen, C vitamini ile bağlantılı olduğu için bu besinleri brokoli, kırmızı dolmalık biber, lahana, karnabahar gibi sebzelerle birlikte tüketmelisiniz.

Yüzünüzde (ve bazen başka yerlerde) kırmızı, pullu döküntü ve saç kaybı Saç vitamini olarak da bilinen Biotin (B7) eksikliği yaşıyorsunuz. Vücudunuz A,D,E,K gibi yağda çözünen vitaminler saklar iken, suda çözülen B vitaminlerini depolamaz. Özellikle vücut çalışanların tükettiği çiğ yumurta onları savunmasız hale getirir çünkü avidin denilen ve çiğ yumurtada bulunan bir protein vücudun biotin sindirimini engeller. Yapılması gereken pişmiş yumurtaya yönelmek ve somon, avokado, mantar, karnabahar, soya fasulyesi, fındık, ahududu, muz tüketimi arttırmak olmalıdır.

Yanaklar, kollar, uyluk ve popo üzerinde akne benzeri kırmızı veya beyaz şişlikler Esansiyel yağ asitleri ve A ve D vitaminleri eksikliğinin habercisidir. Zaten yapmanız gerektiği gibi doymuş ve trans yağlardan uzaklaşıp, doğal yağlara yönelmelisiniz. Keten, kenevir, somon, sardalye, ceviz, badem, fındık, yeşil yapraklı sebzeler ve havuç tüketimine odaklanmalısınız.

Ellerde, ayaklarda ya da başka bölgelerde karıncalanma, uyuşma

B12 ve folik asit(B9) gibi B vitamini eksikliklerinin göstergesidir. Doğrudan periferik sinirlerle ilgili bir sorundur ve deride sona erer. Bu semptomlar, anksiyete, depresyon, anemi, yorgunluk ve hormon dengesizlikleri ile de birleşebilir. Yapılması gereken, Ispanak, kuşkonmaz, pancar, fasulye yumurta, ahtapot, midye, istiridye, istiridye, ve kümes hayvanlarına yönelmek olmalıdır.

Bıçaklanma hissi yaratan şiddetli kas ağrıları

Magnezyum, kalsiyum ve potasyum eksikliğini gösterir. Eğer ağır egzersizler yapıyor ya da başka nedenlerle fazla terliyorsanız vücudunuz daha çok mineral kaybeder. Daha çok muz, badem, fındık, kabak, kiraz, elma, greyfurt, brokoli, lahana ve ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı yeşillikler tüketin.